“Ik ben een vat vol ideeën en heb een hart voor cultuur”: Isabelle Terwagne is de nieuwe voorzitter van de cultuurraad in Koekelare

De cultuurraad van Koekelare is klaar voor een nieuwe start. Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 14 januari in de raadszaal van De Brouwerij werd Isabelle Terwagne van leesclub Libra Clava verkozen tot nieuwe voorzitter. Zij volgt Elise De Gend op en zal de komende zes jaar het voorzitterschap op zich nemen.

De cultuurraad telt 22 leden, waarvan 17 vertegenwoordigers van verenigingen en 5 individuele leden. Uit hun midden werden ook een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter aangeduid. Naast Isabelle Terwagne als voorzitter, is Gaby Simoens aangesteld als ondervoorzitter, in opvolging van Alex Haerens.

Isabelle (50) is enthousiast: “Met grote waardigheid neem ik de fakkel over, vastbesloten om de taak met evenveel toewijding voort te zetten. Elise heeft in de afgelopen 12 jaar geweldig werk geleverd en ik zie het als een eer om op haar fundamenten verder te bouwen.”

Nieuwe gezichten

“Fijn ook om nieuwe gezichten in onze cultuurraad te hebben. In 2025 staat onder meer de vijfde editie van de kunst- en ambachtenmarkt KoekelArt gepland, waarvan ik mede-oprichtster ben”, vertelt Isabelle.

“We organiseren de jaarlijkse hoogtepunten zoals de fotowedstrijd, de 11-juliviering, Open Monumentendag en tal van workshops, waaronder bijvoorbeeld ‘Chakra Magie’. Deze unieke workshopreeks bestaat uit zeven sessies die ook apart gevolgd kunnen worden. Het is een initiatief dat ik ooit voorstelde en dat nu werkelijkheid wordt.”

Bovendien geven we dit jaar met de leesclub Libra Clava een boeiende lezing met alweer een bekend gezicht: Wouter Deboot. “Zo zie je maar, ik ben een vat vol ideeën en heb een hart voor cultuur dat ik graag wil delen met iedereen”, glimlacht Isabelle. “Maar eerst is er de uitreiking van de cultuurprijs ‘De Bronzen Stekker’ op zondag 26 januari in CC. De Balluchon, opgeluisterd door de indrukwekkende stem en het pianospel van sopraan Astrid Stockman. Er staat dus heel wat werk op de planning”, eindigt Isabelle. (SVE)