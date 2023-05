IJzerstappers organiseren Butterblommetocht

Wandelclub De IJzerstappers organiseert op zaterdag 6 mei haar Butterblommetocht in en rond de gemeente Alveringem. Deelnemers kunnen kiezen tussen 6, 7, 10 en 23 kilometer. De Alveringemse bestuursleden Marleen Masson en Ignace Destorme doen via deze weg een warme oproep om deel te nemen.

“Wandelclub De IJzerstappers is eind 2019 opgericht door een achttal mensen uit Alveringem, Lo-Reninge en Vleteren die op vandaag nog steeds lid en/of bestuurslid zijn”, vertelt huidig voorzitster Marleen Masson uit Izenberge. “Er was nog geen club in deze regio en het doel van de vereniging was – en is nog steeds – het bevorderen van de wandelsport voor iedereen. Onze leden en bestuursleden zijn voornamelijk woonachtig in deze drie dorpen, maar sommigen wonen ook verder weg. We tellen momenteel zo’n 250 leden van diverse leeftijden. Mensen die na het lezen van dit stuk interesse zouden hebben om toe te treden, kunnen een mailtje sturen naar ijzerstappers@gmail.com. Lidmaatschap kost 20 euro per jaar. Maandelijks organiseren wij een ledenwandeling. Verder hebben we dit jaar op 6 mei dus de Butterblommetocht vanuit Alveringem en staat de IJzerbroekentocht vanuit Reninge op 23 september ook al vast. Beide evenementen zijn voor iedereen toegankelijk.”

Bestuur

“Zelf ben ik anderhalf jaar geleden bij de IJzerstappers gekomen”, vertelt Ignace Destorme die in de Schooldreef in Alveringem woont. “Ongeveer een jaar geleden heb ik het bestuur vervoegd, initieel als extra ondersteunende kracht. Ondertussen ontferm ik mij over het uittekenen van de maandelijkse ledenwandelingen en de organisatie van nevenactiviteiten zoals het ledenfeest en – mogelijks voor het eerst – in het najaar een bustrip naar een wandeling in een andere provincie. Ik wandelde al langer, maar sinds het einde van mijn professionele loopbaan, wandel ik intensiever. Gemiddeld toch twee keer per week. Vaak alleen, om nieuwe trajecten uit te tekenen, soms met vrienden en uiteraard ook maandelijks met de leden. We vormen een leuke groep, verrijkend zelfs. De meeste van mijn wandelingen publiceer ik trouwens met beeld en tekst op mijn wandelinstagram: @wandelen_gewoon_doen. Het parcours van de Butterblommetocht op 6 mei bestaat uit vier lussen, die ook gecombineerd kunnen worden. Ze omvatten onder meerhet nieuwe Wijdouwbeekpad,Oeren, het Pannendorp, de Zavelhoek, de Burgmolen en 1 lus gaat zelfs tot in Pollinkhove. Of onze streek de moeite loont? Absoluut”, benadrukt Ignace. “Het noordelijk stukje van de Westhoek is meer dan de moeite waard om wandelend te ontdekken. Er is de ongerepte natuur langs de Lovaart met het gehucht Fortem, het idyllische dorpje Oeren, de rust rond de Zavelhoek en het Pannendorp en het pittoreske Pollinkhove waar het langste traject op 6 mei naar toe trekt.” (AB)

Butterblommetocht op zaterdag 6 mei. Inschrijven tussen 07 en 15 uur aan de Kwelle, Sint-Rijkersstraat 20. Aankomstuur: 17 uur. Leden wandelclubs: 1,50 euro, niet-leden: 3 euro, kinderen tot 12 jaar gratis.