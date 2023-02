Ignace Ide is een van twee nieuwe bestuursleden van Tuinhier: “Succes begint bij respect”

Tuinhier start zijn nieuw werkjaar met een tienkoppig bestuursteam, waaronder twee ‘nieuwe’ gezichten. Jan Bearelle en Noel Lust verlieten het team, en David Quintelier uit de Oude Tieltstraat en Ignace Ide uit de Tieltstraat brengen veel dynamiek en ervaring in het bestuur. Voor wie Ignace nog niet mocht kennen: een voorstelling.

“Ik was nog maar twaalf jaar en had al een honderdtal cactussen, en het zat er lange tijd in dat ik tuinbouw zou studeren”, vertelt Ignace Ide (61). “We hadden toen een hechte vriendschapsband met een tuinbouwbedrijf uit Lichtervelde. Maar ik ben toch een andere richting uit gegaan.” Hij is getrouwd met Linda Traen en heeft altijd gewerkt als zelfstandig metselaar in de woningbouw. Maar zijn passie bleef bestaan.

Veertig jaar lid

“Ik ben al zo’n veertig jaar lid van Tuinhier, de vroegere Volkstuinen, en mijn enorme waardering voor monumenten als Marcel Listhaeghe en Andre Leman is nog altijd even groot als toen ze nog actief waren in de tuinvereniging. Mijn passie is gegroeid met de jaren, evenredig met de opgebouwde kennis en ervaring.”

Op elke spreekavond van Tuinhier stelt Ignace zinvolle en pertinente vragen, of geeft hij boeiende weetjes mee, meestal het resultaat van wat hij in zijn eigen tuin heeft geprobeerd: hoe hij de bewaring, de oogst, de ziektebestrijding, de verzorging, de vermenigvuldiging aanpakt.

“Met succes tuinieren is in eerste instantie respect voor de natuur hebben”, zegt Ignace. De vogels, de vissen, de vlinders, de bijtjes, de vaste planten, de moestuin, bonsai…: het ligt hem allemaal na aan het hart. “Goede kweek, bijvoorbeeld, daarvoor zijn insecten zo cruciaal.”

“En dan is er natuurlijk ook wetenschappelijke kennis verzamelen. Die komt op veel manieren binnen. Als lid van een orchideeënvereniging, een vasteplantenclub, relaties met de bestuursmensen van die organisaties, via deelname aan uitwisselingsbeurzen en tuinbeurzen of zelfs rommelmarkten, waar de mensen aan mijn kraam veel info uitwisselen.”

Het is op vraag van het bestuur dat Ignace nu toetreedt. Die vraag werd al jaren gesteld. Voorzitter Walter Dewispelaere is dan ook heel tevreden: “Met Ignace in ons bestuur stijgt de gemiddelde plantenkennis al pijlsnel.”

Even improviseren

Een anekdote kan dat perfect illustreren. In het voorjaar van 2022 was er een spreekavond over de teelt van tomaat en alle aspecten daarrond. Het werd acht uur en de spreker, uit de regio Geraardsbergen, kwam niet opdagen. De zaal zat vol, met zo’n tachtig mensen. De voorzitter sloeg in zachte paniek en stelde voor om die mensen dan maar een glas aan te bieden. En toen verscheen Ignace ten tonele.

Totaal onvoorbereid gaf hij een uiteenzetting over de tomatenteelt. In bevattelijke taal, boeiend, en met voorbeelden uit zijn eigen ervaringen. Het publiek luisterde met open mond en vol bewondering voor zoveel kennis en improvisatietalent.

(kennis) delen

Ignaces passie en bereidheid om (zijn kennis) te delen zijn ondertussen welbekend bij de leden. Zo bracht hij vorig jaar op een maandagse Tuinhieravond zaden mee van tal van eenjarigen, gratis en voor niets voor alle aanwezigen. En in een coronajaar wilde hij ter vervanging van een geschrapte spreekavond alle leden bij hem thuis laten komen, om een viertal planten af te halen, waaronder salvia, dahlia en aardbeiplantjes. Een nobel voorstel dat wegens de strenge coronaregels niet kon doorgaan.

Op 6 november brengt Ignace alvast een exposé over het overwinteren van planten. De leden kijken er nu al naar uit. (Roland Van de Steene)