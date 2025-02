Ieperse sportcentra noteren mooie bezoekersaantallen in 2024: “Blijven investeren in sportfaciliteiten”

De sportaccommodaties van de stad Ieper kenden in 2024 een sterke bezetting. Uit de verzamelde cijfers blijkt dat zowel het zwembad, de sporthallen als de openluchtaccommodaties intensief gebruikt werden door sporters van alle niveaus.

In 2024 werden in totaal 166.680 bezoeken aan het zwembad geregistreerd. De verdeling toont een gevarieerd publiek: 46% individuele zwemmers, 35% schoolzwemmen, 9% clubzwemmers, 8% deelnemers aan eigen activiteiten en 2% groepsbezoeken. Opvallend is dat gemiddeld 65% van de bezoekers uit Ieper afkomstig is, wat aantoont dat het zwembad een belangrijke rol speelt in de lokale gemeenschap.

Meer dan een half miljoen sporters

In totaal werden er 36.964 uren aan zaaldelen en sportruimtes gereserveerd in de sporthallen van Vlamertinge, Minneplein en het sportcentrum. Scholen waren goed voor ongeveer een derde van deze reserveringen. Omgerekend naar bezoekers betekent dit dat er, bij een voorzichtige schatting van 15 personen per uur, maar liefst 554.460 sporters gebruikmaakten van de sporthallen.

Ook de openluchtaccommodaties werden goed benut. De atletiekpiste verwelkomde 1.368 individuele lopers, met atletiekclub Flac Ieper als grootste gebruiker. De padelterreinen waren goed voor 3.750 gereserveerde uren, een lichte stijging van 100 uur ten opzichte van het voorgaande jaar.

“Deze indrukwekkende bezoekersaantallen tonen aan dat de sportinfrastructuur van Ieper goed aansluit bij de noden van onze inwoners”, zegt schepen van Sport Peter De Groote (Team Ieper). “We blijven investeren in kwalitatieve en toegankelijke sportfaciliteiten, zodat iedereen, van jong tot oud, de kans krijgt om in een optimale omgeving te sporten.”