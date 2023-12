“Iedereen verdient een warme jeugd”: Moen Live organiseert Warmste Moense Weekend

In het kader van De Warmste Week organiseert Moen Live dit weekend weer een aantal warme activiteiten, zoals een lokale markt, een wandeling en een kunstveiling. “Niet iedereen heeft immers het geluk om op te groeien zonder zorgen”, klinkt het bij Geert Delaey van de organisatie.

“Onveilige thuissituaties, stress op school, geen recht op vrije tijd en de invloed van sociale media maken kinderen en jongeren vaak heel kwetsbaar. Daarom wil De Warmste Week acties voor meer veilige plekken voor hen. Iedereen verdient een warme jeugd en alle kansen om zich te ontplooien en zonder zorgen te kunnen spelen, ravotten, puberen en lachen”, aldus Geert Delaey.

“Om De Warmste Week hierin te ondersteunen, organiseren we met Moen Live ook dit jaar weer de Warmste Moense markt, de Warmste Moense Wandeling en de Warmste Moense Kunstveiling.”

Programma

Het programma is alvast rijkelijk gevuld. Op zaterdag 9 december is er de Warmste Moense Markt, waar iedereen vanaf 16 uur terecht kan bij diverse standhouders. “Alle producten worden aangeboden ten voordele van De Warmste Week. Daarnaast bieden wij in een gezellig kader rondom Den Voerman nog een drankje en een hapje aan.”

Op zondag 10 december is iedereen vanaf 13 uur welkom voor de Warmste Moense Wandeling. “Dit is een uitgestippelde wandeltocht over diverse afstanden via een kindvriendelijk parcours. Nadien kan men nagenieten met een lekkere wafel of pannenkoek op grootmoeders wijze met muzikale omlijsting”, legt Delaey uit.

Kunst en muziek

Ook op zondag is er om 15 uur de Warmste Moense Kunstveiling in Den Voerman, onder leiding van meester Edgard Antoin. Diverse kunstwerken afkomstig van De Beelderij, een sociaal-artistiek atelier in Torhout, zullen er per opbod geveild worden.

Men sluit het Warmste Moense Weekend af met een optreden van Joachim Wannyn. “Joachim staat al twintig jaar op de planken met diverse bands waarmee hij ook te gast was op vele binnen- en buitenlandse podia. Nu tourt hij solo met verschillende programma’s waarbij hij naargelang de sfeer grasduint in zijn omvangrijke repertoire.” Het optreden begint om 18 uur.