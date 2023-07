Ic Dien kiest derde ‘Deerlijkse Deureduwer’ tijdens Vlaanderen Feest

De Vlaams culturele kring Ic Dien organiseert op zondag 9 juli vanaf 11 uur ‘Vlaanderen Feest’ in en om het Gaverkasteel in Deerlijk. Behalve een oldtimertreffen en de verkiezing van de derde ‘Deerlijkse Deureduwer’ staat ook een resem optredens op het programma.

“De Deureduwer is een beloning voor een Deerlijknaar, een vereniging, een instelling of een onderneming die het voorbije jaar een bijzondere verdienste had op Vlaams cultureel, maatschappelijk of economisch gebied en daarbij blijk gaf van heel wat doorzettingsvermogen en veerkracht”, verduidelijkt Dirk Demeurie.

Zeven genomineerden

“In 2021 ging de onderscheiding naar de familie Vandebuerie-Six en vorig jaar naar ondertussen wijlen Ignace Crombé. Dit jaar zijn er zeven genomineerden: het bedrijf Deknudt Frames, auteur Johan Deseyn, Krak Juan Herrero, Alain Himpe (kerstcorrida), Yves Loosveldt van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia, Patrick Ravelingien en Marc Vergote, medewerker van De Krant van West-Vlaanderen.

Het zijn de aanwezigen van Vlaanderen Feest die de winnaar verkiezen. Iedereen kan maar één keer stemmen. Dat kan van 11 tot 18 uur. De winnaar wordt om 18 uur bekendgemaakt en krijgt een kunstwerk van een Deerlijkse kunstenaar. De toegang bedraagt 5 euro.”

Optredens

De verkiezing van de Deerlijkse Deureduwer is een onderdeel van het initiatief Vlaanderen Feest, dat al om 11 uur van start gaat met een oldtimertreffen. De Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia zorgt vanaf 11.30 uur voor de passende muzikale noot tijdens het aperitiefconcert.

Aansluitend kan er aangeschoven worden voor het barbecuefestijn. De hele namiddag staan er ook allerlei optredens op het programma. Soetkin Collier, de zangeres van Urban Trad, betreedt om 13.30 uur het podium. Daarna is het de beurt aan Koen Crucke.

Carrièreprijs

Na het verrassingsoptreden De barbier van Sevilla en de bekendmaking van de Deerlijkse Deureduwer 2023 maakt Ignace Baert zijn opwachting. De Deerlijknaar die vooral bekend is van zijn grote hit More than Sympathy kreeg onlangs nog de Carrièreprijs van het Golden Lifetime Award-comité.

Na sfeermakers Bram & Lennert en een optreden van Jérémie Vrielynck is er nog een afterparty met Sjonnie Oaverechts.