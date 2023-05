Huldiging Rode Kruis-leden en donoren

Op zaterdag 6 mei had in het stadhuis van Nieuwpoort de huldiging plaats van de bloed- en plasmagevers en verdienstelijke leden van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis. Alle aanwezigen werden verwelkomd door burgemeester Geert Vanden Broucke en het Schepencollege. Georges Deweerdt kreeg een zilveren medaille voor 10 jaar inzet. Guido Cattaert, Christien Lanoye en Nancy Van beneden ontvingen de barette voor de gouden medaille voor 35 jaar inzet. De bloedgevers Luc Boehme, Eric Deckers, Eddy Leemans en Stijn Ott kregen het getuigschrift voor 25 bloedgiften. De donoren Nelly Aesseloos, Luc Geryl, Jozef Oyen en Roland Pattyn kregen een attentie, als dank voor hun donaties. Ten slotte werd François De Boeck (Cois) in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet. Na zowat overal in Vlaanderen, in Herentals en Olen, alsook op de hoofdzetel en een aantal jaren in Nieuwpoort als vrijwilliger te hebben gewerkt, besliste hij het wat kalmer aan te doen. (PG/foto IV)