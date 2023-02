Huldemoment bij Okra Meulebeke

Onder de noemer Helden, Kampioenen, Smaakmakers, Rode Lantaarns, pechvogels en Kraks van 2022 brachten de bestuursleden van Okra Meulebeke hulde aan heel wat verdienstelijke leden. Met 141 waren ze op post in de grote zaal van het dienstencentrum Ter Deeve om het huldefeest gestalte te geven.

Trofeeën waren er voor Francky Vandemaele als de ijverigste student bij de smartphonelessen, Marleen Callewaert en Filip Verhaest als de bedenkers en bezorgers van handgemaakte verjaardagskaartjes en Albert Vergote voor zijn inzet bij de zingeving. In de categorie kampioenen toonde Daniël Ide zich de sterkste in de Boltra-Trabol, terwijl Iselle Verheecke hier de pechvogelprijs in handen kreeg. De aanwezigheid van Marie-Louise Dewulf op alle rummikub- en scrabblenamiddagen en de présence van Leen Vervaeke als enige vrouw op volleybalwedstrijden waren goed voor een trofee. Monica Denoo en Andre Noppe was het fietskoppel met de meeste deelnames, pechvogel hier was Johnny Luyckx. Danny Tuytens kreeg een trofee voor de digitalisering van de inschrijvingen bij de fotozoektochten en Willy Madou werd in de bloemen gezet als smaakmaker tijdens de bowlingpartijen en jurylid bij het kubben. Tot slot was er nog een trofee voor Cecile Debels en Staf Lebon als koppel met de meeste jaren op de kalender bij het paddelspel. (LB/foto Luc)