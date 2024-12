Hulde voor leden Harmonie Koksijde en Harmonie Oostduinkerke: “Het muzikale hart van de gemeente”

Naar jaarlijkse traditie werden een aantal muzikanten van de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde en de Koninklijke Harmonie Vrienden van de Brandweer Oostduinkerke gehuldigd met een ereteken. Cultuurschepen Stéphanie Anseeuw stak een pluim op de hoed van alle leden van beide harmonieën, omdat ze zich heel ruim engageren in de samenleving en veel meer in hun mars hebben dan alleen muzikaal talent.

Schepen Anseeuw startte met de uitreiking van de eretekens aan de muzikanten van ‘De Vrienden van de Brandweer’. Dat waren Mieke Bruwaert (10 jaar muzikant), Beniti Vaerendonck (65 jaar muzikant) en Sanne Figoureux, die er helaas niet bij kon zijn.

Hoogtepunten

Gehuldigden Stefaan Vandenbroucke, Geert Catoor en Luc Note met schepenen Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt en Ivan Vancayseele. Gehuldigde Alain Plaetevoet ontbreekt. © MVO

“Muzikanten van de harmonieën, jullie zijn al jarenlang, dikwijls van generatie op generatie, het muzikale hart van onze gemeente”, zei de schepen. “De Vrienden van de Brandweer verzorgen jaarlijks heel wat optredens. Voorzitter Carlos Vanden Bussche, dirigent Jeroen Hillewaere, penningmeester Eric Figoureux, het bestuur en medewerkers met onder meer het Faboulous Female Feestcomité zorgen er al jarenlang voor dat alles gesmeerd blijft verlopen. Dit jaar was opnieuw een grand cru-jaar voor de Vrienden van de Brandweer. Jullie verzorgden in totaal 25 optredens en er waren ook nog eens 8 ‘nevenactiviteiten’ – zoals afval opruimen tijdens de Mooimakers-actie, ontbijtpakketten op Moederdag, de fietstocht in augustus, en een daguitstap naar Heuvelland met een bezoek aan de brouwerij van Sint-Bernardus. Op de kerstmarkt op 27 december aan Estaminet de Peerdevisscher zal chef Jeroen zijn lekkere braadworsten bakken. Uniek was jullie optreden voor de opening van het nieuwe schoolgebouw van de Vrije Basisschool Koksijde in januari. Drie maanden later zetten jullie het 10-jarige bestaan van de Juttertjes muzikaal in de bloemetjes. Jullie waren erbij op de inhuldiging van de vernieuwde Dijk in Wulpen, het wijkfeest in het Mariapark, de heropening van het NAVIGO Visserijmuseum, noem maar op. Ook buiten de gemeentegrenzen zien ze jullie graag komen. Voor Levensloop Westkust, de zeilkampioenschappen in Nieuwpoort, de kermis in Steenkerke, het dorpsfeest in Pollinkhove en binnenkort begeleiden jullie de Sint in Nieuwpoort, voor Stella Maris. Chef Jeroen zetten we eind oktober extra in de bloemetjes als cultureel ambassadeur, maar hij is het al sinds 2019. En hij vierde in april zijn 30 jaar dirigentschap. Hoogtepunten genoeg dus!”

Feestjaar 2025

Carlos Vanden Bussche, erevoorzitter Johan Vanhoucke, gehuldigden Mieke Bruwaert en Beniti Vaerendonck en schepenen Stéphanie Anseeuw, Dirk Dawyndt en Ivan Vancayseele. Sanne Figoureux ontbreekt. © MVO

Na zoveel woorden van lof was het de beurt aan de Koninklijke Gemeentelijke Harmonie Koksijde. Ze werd ooit opgericht om de officiële en toeristische activiteiten op te luisteren, een idee van Jacques Van Buggenhout in 1950. “Tijdens de beginjaren bestond de harmonie vooral uit gemeentepersoneel, vandaag bestaat de groep uit enthousiaste muzikanten van alle leeftijden”, zegt schepen Anseeuw. “Vandaag krijgen vier muzikanten een ereteken voor hun jarenlange muzikale inzet: Geert Catoor (5 jaar), Alain Plaetevoet (45 jaar), Luc Note (50 jaar) en Stefaan Vandenbroucke (60 jaar). 2024 was een voorspoedig jaar voor de gemeentelijke harmonie. Er stonden 12 wandelconcerten en 2 podiumconcerten op het programma. En die concerten werden zoals altijd heel grondig voorbereid. Er is trouwens nog meer goed nieuws, want jullie kenden een opvallende instroom van nieuwe muzikanten: zowel jonge mensen en iets oudere zij-instromers. Of gewezen muzikanten die na een jarenlange onderbreking hun instrument van onder het stof haalden. De toekomst van de harmonie is dus ook op langere termijn verzekerd. En als klap op de vuurpijl verleende het gemeentebestuur enkele weken geleden de titel van ‘cultureel ambassadeur’ aan onze dirigent Luc Note. Hij is al sinds 1990 dirigent van de harmonie! Luc maakte een hechte groep van de gemeentelijke harmonie. Ook 2025 wordt voor jullie een echt feestjaar. Volgend jaar wordt hét jubileumjaar: de harmonie bestaat 75 jaar en Luc is 35 jaar dirigent. Jullie beginnen het feestjaar alvast in stijl, met een speciale editie van het Nieuwjaarsconcert in samenwerking met cultuurcentrum CasinoKoksijde, dat zelf ook 25 kaarsjes uitblaast. Noteer dus alvast allemaal zaterdag 25 januari in de agenda: de harmonie en Lady Linn zetten dan de theaterzaal in vuur en vlam!”