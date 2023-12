Huis voor de verenigingen De Kring moet klaar zijn tegen 1 juli 2024: “Noodzakelijke investering”

Als alles verder goed verloopt, kunnen de verenigingen vanaf het eerste weekend van juli 2024 gebruik maken van hun nieuwe lokalen in het voormalige gasthof De Kring op het Bertenplein. Nadat Gery Plancke en Rita Notebaert in de zomer van 2016 de zaak verlieten, was er enige jaren leegstand. De stad kocht de hele site aan in november 2019 voor een bedrag van 800.000 euro.

Oorspronkelijk werd de volledige renovatie geraamd op 1.125.000 euro. Dat bedrag is ondertussen opgelopen tot 4.500.000 euro. Samen met de aankoopprijs, goed voor een totaalbedrag van 5.300.000 euro dus. “Het klopt dat we bij aanvang geen juist zicht hadden op de kostprijs van de investering: de gebouwen oogden beter dan ze eigenlijk waren. Dat neemt niet weg dat de investering nuttig en noodzakelijk is. Het wordt een pareltje en het zal de huisvestingsnood voor heel wat verenigingen kunnen lenigen. De ene private zaal na de andere is namelijk verdwenen. Zo moesten we als lokale overheid wel handelen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Asbest

“In de loop van het dossier bleven de kosten zich opstapelen. Er was niet alleen de inflatie (waardoor de prijzen van de bouwmaterialen de pan uit swingden) en de energiecrisis, maar er waren ook veel verborgen gebreken, zoals een onvoldoende stabilisatie en het ontbreken van een verluchtingscircuit. Alle elektriciteit moest vernieuwd worden. Omdat de gebouwen als stadsgebouwen nu een openbare functie hebben, moesten alle lokalen volledig toegankelijk zijn, ook voor rolstoelgebruikers. Vandaar de installatie van een glazen lift, aan de buitenkant van het gebouw, kant binnentuin. De grote feestzaal moest ook een nieuw dak krijgen, nodig voor de veiligheid en stabiliteit en om er zonnepanelen op te leggen. Een andere onvoorziene uitgave was het verwijderen van heel wat asbest”, vult schepen Loes Vandromme (CD&V) aan.

Gastrobar CIRK

De vernieuwde feestzaal zal een capaciteit hebben van 300 personen. In de berging, die uitgeeft in de garage langs de Hondstraat, worden 240 stoelen en 60 tafels gestapeld. Alsook 20 podiumelementen. Op de voorzetwanden komen grote foto’s met gezichten uit Poperinge. De sanitaire ruimte en vestiaire worden behouden, maar uiteraard met nieuwe elementen. De zaal wordt vrij van concessie, de gebruikers mogen dus zelf een bierleverancier kiezen. Fuiven zijn er niet mogelijk, daartoe dient De Kouter. Achter de bar en koelcellen, komt er een leskeuken, en daarachter de keuken van de brasserie. Er komt een nieuwe bistro met jong horecatalent van eigen bodem dankzij Lisa Decorte (28) en Gertjan Kiebooms (29) en hun gastrobar CIRK. Zij zullen het horecagedeelte van De Kring uitbaten. Het vroegere ‘klein zaaltje’ achter het café, wordt ingenomen tot één grote ruimte met het café, nu als gastrobar.

Hoofdgebouw

“In principe mogen zij de zaal niet gebruiken, die wordt voorbehouden voor de verenigingen. Maar we kunnen uitzonderingen maken zoals voor rouwmaaltijden. Maar bruiloftsfeesten zijn er niet mogelijk. De vroegere binnenkoer wordt een binnentuin met terras, dat ook wordt uitgebaat door de brasserie CIRK, net als het vroegere Hoppeblad, waar ook verenigingen terecht kunnen”, zegt schepen Loes Vandromme. “Het hele hoofdgebouw krijgt momenteel een nieuw dak. Op de eerste verdieping komt er een polyvalente ruimte, te gebruiken tot 80 personen. Hierbij denk ik aan lezingen, voordrachten, film, koorrepetities van de Stemband Hopchora of grote vergaderingen”, zegt cultuurbeleidscoördinator Matthias Breyne, die de werken opvolgt voor de stad. “Op de tweede verdieping (16,5 x 10 meter) krijgen de harmonie St.-Cecilia, de Flanders Memorial Pipe Band en de Westcorner Brassband hun vast lokaal met twee grote bergingen.” Het vroegere appartement van Rita en Gery wordt een vergaderzaal met vast meubilair. In de vroegere hotelkamers komt het lokaal voor de Fotoclub, en nog drie onbestemde ruimtes. Dit gedeelte zal niet bereikbaar zijn met de lift.