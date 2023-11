Hubert geeft voorzittersfakkel door bij de Vredespurters

Net als begin dit wielerseizoen zal de Guido Reybrouck Classic ook volgend jaar een internationale tweedaagse zijn. Met op zaterdag 16 maart een individuele tijdrit en daags nadien een rit over kasseien in en rond Damme.

Hubert Van Nieuwkerke is niet langer voorzitter van de organiserende club Vredespurters. Hij blijft achter de schermen wel meewerken aan de 17de editie van de Guido Reybrouck Classic. Philippe Vilein, secretaris van de club, neemt de functie van voorzitter over. Binnen het bestuur werd de vorige editie van de internationale juniorentweedaagse geëvalueerd.

“Het was onze eerste keer dat we van de Guido Reybrouck Classic een tweedaagse maakten”, opent Vilein. “De evaluatie was positief. Op sportief vlak was het zeker een voltreffer. Op zondag werd van start tot finish hard gestreden om de seconden. Sente Sentjens, de winnaar van de tijdrit, werd voortdurend bestookt en moest uiteindelijk het hoofd buigen.”

Weinig publiek

Steffen De Schuyteneer won de zondagrit, de eindzege ging naar de Brit Matthew Brennan. “Wie die jongens de rest van het seizoen is blijven volgen weet dat zij schitterende resultaten bleven halen. Zo werd de Australiër Oscar Chamberlain, bij ons tweede in het eindklassement, wereldkampioen tegen de klok. En won Matthew Brennan in het najaar de Keizer der Junioren.”

Wat de organisatoren onthielden van de tijdrit is dat er weinig publiek op afkwam. Bij een wedstrijd tegen de klok is dat vaak het geval. “Bovendien lagen start en aankomst van de tijdrit ver uit elkaar”, beseft Vilein. “Te ver uiteen eigenlijk. De start was aan de Oude Sluissedijk in Damme-Oost, de aankomst aan de Damse Vaart Zuid. We proberen beide locaties volgend jaar dichter bij elkaar te brengen. Hopelijk in het centrum, in de buurt van de Markt. Daar zetten we altijd een vrij grote tent. Als we die twee dagen kunnen gebruiken rendeert ze beter.” In elk geval blijft het concept van de tweedaagse behouden. “We opteren ook weer voor een heel internationaal deelnemersveld”, benadrukt Vilein. “Met 13 Belgische en 12 buitenlandse ploegen.”