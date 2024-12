Hubert en Rudy zijn al 65 jaar muzikant bij fanfare Kunst is ons Vermaak: “We zijn één grote familie”

65 jaar geleden startten zowel Hubert Vandromme (74) als Rudy Laflere (79) bij de fanfare Kunst is Ons Vermaak in Rollegem-Kapelle. “Mede dankzij de kameraadschap gaan we nog steeds vol enthousiasme repeteren”, klinkt het.

Fanfare De Kunst is Ons Vermaak uit Rollegem-Kapelle vierde afgelopen weekend het Sint-Ceciliafeest. Daar werden verschillende muzikanten gehuldigd. Ook Hubert Vandromme en Rudy Laflere. Beide muzikanten zijn liefst 65 jaar verbonden aan de muziekvereniging. Dat Hubert Vandromme deel uitmaakt van de fanfare is eigenlijk geen verrassing. “We hebben een echt muzikale familie. Op een bepaald ogenblik waren er 14 Vandrommes aangesloten bij de fanfare. De fanfare vormt sowieso één grote familie. Bij een concert zaten trouwens eens drie vaders naast een eigen zoon”, aldus Hubert die sinds zijn negende deel uitmaakt van de fanfare. Na enkele jaren trompet schakelde hij al snel over op bugel, een instrument dat hij tot op vandaag meester is.

In datzelfde jaar werd ook RudyLaflere lid. “De fanfare zocht naar nieuwe muzikanten. Ik besloot het er op te wagen en heb daar tot op vandaag geen moment spijt van gehad. Ik volgde onder andere muziekschool in Wevelgem waar ik les kreeg van de grootvader van Bart Herman. Het meest heb ik opgestoken van Leopold Maertens in Izegem. Hij was als het ware een muzikale vaderfiguur voor mij.” Rudy geraakte al snel gefascineerd door de schuiftrombone, een instrument dat hij tot op vandaag vol enthousiasme bespeelt. “Ik heb jarenlang bij verschillende verenigingen gespeeld. Van de harmonie in Sint-Eloois-Winkel tot de harmonie in Moorsele. Muziek is altijd erg belangrijk voor me geweest. Hoe ik het allemaal combineerde weet ik eigenlijk niet, maar ik ben blij dat ik nu nog altijd deel uitmaak van de fanfare in Rollegem-Kapelle.”

Verbroedering

65 jaar later maken Hubert en Rudy nog altijd deel uit van de fanfare die momenteel nog ruim 25 leden telt. “We verbroederden vroeger vaak ook met het Duitse Mariazell in de regio van het Zwarte Woud en deden ook aan verschillende wedstrijden mee. Tijdens een dergelijk evenement in Menen speelden we erg goed”, aldus Hubert en Rudy die nog beiden hun eerste muziekoptreden buiten de gemeente herinneren. “Dat was in het Antwerpse Veerle waar tal van muziekverenigingen aanwezig waren. Nadien werden verschillende baby’s in Rollegem-Kapelle naar die gemeente vernoemd.”

Minder optredens

Inmiddels is het aantal optredens voor de fanfare afgenomen. Onder andere op Moederdag, 11 november en tijdens het jaarlijkse concert van de fanfare in februari leven Rudy en Hubert zich nog eens helemaal uit. Ook de traditie van het spelen van een mars op 1 januari pal voor de kerk van Rollegem-Kapelle blijft na vele jaren behouden. “We hopen dat nog vele jaren te doen. We kijken nog iedere week uit naar de repetities op vrijdag of zondag. Binnen de fanfare staat kameraadschap centraal. Na een goede repetitie hebben we ook wel een pintje verdiend.” Zowel Rudy als Hubert hopen dat er ook nieuwe mensen zich aansluiten bij de vereniging. “Als is dat geen evidentie. Zowel in Sint-Eloois-Winkel als in Ledegem is er een muziekschool, in Rollegem-Kapelle is die er spijtig genoeg niet waardoor jongeren misschien minder vlug de weg vinden naar onze vereniging.”

Beide ervaren muzikanten werden tijdens het Sint-Ceciliafeest van de fanfare gehuldigd voor hun 65 dienstjaren. Zowel Rudy als Hubert kregen een briljanten ereteken van Vlamo. Daarnaast werden nog twee andere leden in de kijker gezet tijdens het feest in Huyze Delicatesse. Charlene Decru is inmiddels al 30 jaar muzikant. Jean-Pierre Dussessoye zet zich al 25 jaar als bestuurslid in voor de vereniging.