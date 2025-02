HSC Pallieter viert jubileum met een Après-Ski Deluxe

HSC Pallieter viert op 22 maart het 60-jarig bestaan met een exclusief galabal Après-Ski Deluxe. Het is de eerste editie van het galabal, maar als het een succes blijkt, volgen er zeker nog meer.

“We hopen dat deze eerste editie van het galabal een succes wordt”, opent Michelle Velghe (20) uit Pittem die PR is in studentenclub HSC Pallieter. “We zijn met het presidium heel trots dat we dit kunnen doorvoeren ter ere van ons 60-jarig bestaan.”

“We willen ons graag toch nog een beetje onderscheiden van andere galabals. Voor ons 60-jarig galabal vonden we dat het al eens een tikkeltje meer mocht zijn. Om dit te doen gaan we ons galabal een après-ski touch geven. We hopen natuurlijk dat er nog vele edities kunnen volgen. Dan zouden we graag het galabal willen verderzetten om exponentieel te groeien.”

Om voor een gevoel van après-ski te zorgen zullen er halve liters, Jägerbombs en nog zoveel meer zijn. De fuifgangers moeten natuurlijk geen après-skipakje aandoen maar mogen gewoon in hun galakledij komen. We zullen zorgen dat de zaal de après-skisfeer geeft die ze nodig heeft.”

Special act

Voor deze speciale avond boekte het presidium een special act. “Iets wat niet iedereen zal verwachten, maar ter ere van dit 60-jarig bestaan mag dit wel”, knipoogt Michelle. “Naast de special act komt ook AJBeats die de beste plaatjes zal draaien en voor de nodige sfeer zal zorgen. We hebben zoals elk jaar een ruim assortiment aan drank zoals de klassiekers bier, kriek en frisdranken. Ook zal er dit jaar weer een uitgebreide cocktailbar zijn met de gebruikelijke cocktails maar ook met Wittekerke Rosé, dat heel graag wordt gedronken door andere clubs. Tom Worst zal sowieso van de partij zijn op ons galabal voor wie een hapje wil, maar door zijn uitgebreide keuze aan foodtrucks hebben we nog geen keuze kunnen maken”, besluit Michelle Velghe. (RV)

Het galabal vindt plaats in de Brugsebaan 4C in Ardooie. Tickets in voorverkoop kosten 15 euro, aan de deur 20 euro.