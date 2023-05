Houtlandse Benjamins vieren jubileum met concert

De Houtlandse Benjamins vieren feest. Het orkest met de jongste muzikanten van de koepel De Jongelingskring bestaat tien jaar en blaast de verjaardagskaarsjes uit tijdens een gratis concert met receptie en taart op zaterdagavond 13 mei in het repetitielokaal ’t Centrum aan de Beerstraat. Een topmoment voor de zowat 35 spelende leden van de Houtlandse Benjamins, dirigent Jasmien Vandewalle en het bestuursduo Roel Boussier en Tess Denys.

De Jongelingskring overkoepelt het grote Houtlands Harmonieorkest, het Houtlands Jeugdensemble en de Houtlandse Benjamins. Het laatstgenoemde orkest groepeert de jongste muzikanten pakweg van 7 tot 13 jaar en bestaat het minst lang van de drie: sinds 2013. Jasmien Vandewalle is er de volle tien jaar de dirigent van.

Sfeer onder de leden is uniek

De Houtlandse Benjamins, zo’n beetje de kweekvijver van De Jongelingskring, zijn met een klein groepje van start gegaan. Roel Boussier (20) uit de Aardenhuttestraat was er van bij het prille begin bij en vertegenwoordigt nu samen met Tess Denys (19) uit de Paleputstraat het orkest in het jeugdbestuur van de harmonie.

“Op een gegeven moment speelden mijn drie broers en ik allen bij de Houtlandse Benjamins”, vertelt Roel. “In de beginperiode waren er zó weinig muzikanten dat er bijna niet gerepeteerd kon worden als mijn broers en ik er uitzonderlijk niet konden zijn (lacht). Geleidelijk aan is het orkest echter stevig aangegroeid, onder meer dankzij het prima dirigeerwerk van Jasmien. We kunnen intussen prat gaan op 35 actieve leden, wat aanzienlijk is.”

“Ik ben zo’n halfjaar na de oprichting tot de Benjamins toegetreden”, gaat Tess in de tijd terug. “Ik speel net als toen nog altijd klarinet en Roel hanteert nog altijd zijn trompet. We maken intussen beiden deel uit van het grote Houtlands Harmonieorkest, maar ons hart blijft kloppen voor de Houtlandse Benjamins. We wonen als bestuurslid bijna alle repetities bij. De sfeer onder de jonge muzikanten is uniek. Of je nu 7 bent of 13, iedereen behandelt iedereen als evenwaardig. Dat is zo mooi.”

Halfjaar speelervaring nodig

“De magie van de Houtlandse Benjamins is dat de oudsten de jongsten helpen waar mogelijk en waar nodig”, zegt dirigent Jasmien Vandewalle (28), die in het relatief verre Ieper woont. “Op die manier kunnen beginnende muzikanten veel bijleren. Je moet minstens een halfjaar speelervaring hebben om tot de Benjamins te kunnen toetreden. Eenmaal je bagage genoeg hebt om naar het Houtlands Jeugdsensemble over te stappen, mag je dat uiteraard doen, maar we vragen om tegelijk toch nog een jaartje lid van de Benjamins te blijven. Zo houden we wat ervaring in het orkest vast.”

“We zorgen ervoor dat er gedurende het werkjaar meer te beleven valt dan enkel op zondagmorgen een dik uur repeteren”, aldus Tess. “Zopas nog zijn we met de groep op ontspannend weekend geweest. We voorzagen weliswaar een repetitie, maar voor de rest hebben we een kinderboerderij bezocht, organiseerden we een bosspel en noem maar op. Het moet op de eerste plaats plezant zijn om tot de Houtlandse Benjamins te behoren. Al speelt het musiceren natuurlijk de hoofdrol.”

Een muzikale terugblik

Op zaterdag 13 mei om 19 uur wordt tien jaar Houtlandse Benjamins gevierd in lokaal ’t Centrum aan de Beerstraat. De toegang is gratis, maar er moet vooraf ingeschreven worden via houtlandsebenjamins@gmail.com. Er wordt gestart met een receptie, daarna brengen de Benjamins een concert van een uurtje en ter afronding wordt er verjaardagstaart geserveerd. De ouders en familie van de leden zijn uiteraard uitgenodigd, maar ook alle oud-Benjamins uit de voorbije tien jaar.

“We zullen tijdens het concert een soort best off spelen”, zegt Jasmien. “We hebben de mooiste stukken uit het voorbije decennium bijeengezocht en brengen die ten gehore. Het wordt met andere woorden een muzikale terugblik op tien jaar Benjamins.”