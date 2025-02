Hondenschool Ryckevelde is 50 jaar en kiest voor nieuwe naam en logo: “Een nieuwe en betere aanpak”

Hondenschool Ryckevelde vzw, gevestigd langs de Oude Dosweg, bestaat vijftig jaar en dat laat het bestuursteam niet onopgemerkt voorbijgaan. “We zijn al enkele jaren geen traditionele school meer maar wel een hondencentrum met een meer vriendelijke aanpak”, zegt voorzitter Pascale Martens. “Daarom kiezen we voor een nieuw logo en nieuwe naam: hondencentrum ’t HondenRyck. Zo willen we ook ons bereik vergroten.”

Het op één man na volledig vrouwelijk bestuur en lesgeverskorps van het hondencentrum aan de Oude Dosweg grijpt de vijftigste verjaardag van de vereniging aan om duidelijk te maken dat er een nieuwe weg wordt ingeslagen. Dat doen ze met een fris nieuw logo, een verzorgde brochure én een nieuwe naam. “Zeg niet langer Hondenschool Ryckevelde, maar wel Hondencentrum ’t HondenRyck”, zegt voorzitter Pascale Martens (55), die al 31 jaar bij de vereniging betrokken is. “‘t HondenRyck staat voor rijk aan kennis en de Ryck van Ryckevelde verwijst naar het bos hier vlakbij.”

“Oorspronkelijk richtte de vereniging zich vooral op ‘pakwerk’, gehoorzaamheidstraining en het voorbereiden op wedstrijden. Maar doorheen de jaren hebben we ons steeds verder ontwikkeld, met meer bewustzijn rond dierenwelzijn en een vernieuwde visie op hondentraining”, gaat Pascale verder.

“We zetten in op de connectie tussen baas en hond en daarbij staan opvoeding en een positieve leerervaring centraal. Honden en hun eigenaars begeleiden naar een optimale samenwerking in het dagelijkse leven, dat is wat we willen bereiken.” Die wijziging in aanpak werd vooral vanaf eind 2019 doorgedreven omdat een groot deel van het voormalige bestuur en het ‘oude regime’, toen wegviel.

Leuke oefeningen

“We hebben nu zo’n 120 leden. Op zaterdagvoormiddag hebben we onze basiscursus voor pups. Doordat we kleinschalig werken, met maximaal drie pups tegelijk, hebben we aandacht voor de individuele noden. We volgen het tempo van de unieke pup of de combinatie in kwestie en passen aan waar nodig”, legt Pascal uit.

“Op donderdag zijn er groepslessen met zes honden per groep, voor de volwassen honden dus. We brengen vaardigheden bij en doen samen leuke oefeningen die van toepassing kunnen zijn in het dagdagelijkse leven. Er wordt gewerkt met hindernissen en toestellen om samen iets leuks te ondernemen. Belangrijk is dat we niet ingaan tegen de natuur van de hond op gebied van oefeningen of verwachtingen.”

Ook één op één-lessen waarbij de kwaliteiten van een hondenneus ontdekt worden, met het aanduiden van een getrainde geur, zijn mogelijk bij hondencentrum ’t HondenRyck. Bij gedragsproblemen wordt opnieuw via één op één lessen op zoek gegaan naar de onderliggende oorzaak.

“Een quick fix bestaat niet en we gaan sowieso niet vanuit angst en straf te werk”, weet Pascale, die in het dagelijkse leven samen met haar man een tuinarchitectuur bedrijft runt en op vraag honden schildert en boetseert.

Imago opkrikken

Met de nieuwe naam en het nieuwe logo wil het bestuur ook het imago van de vereniging, dat vroeger niet altijd positief was wegens de bestraffende trainingsmethodes, opkrikken. “We merken ook dat we nog niet zo bekend zijn. Er is veel publieke aandacht voor ‘Hondenkoer’ hier vlakbij in de kazerne maar wij hebben hier ook al jarenlang een mooie werking”, zegt de voorzitter. “We hebben onlangs met burgemeester Joachim Coens (cd&v plus) samen gezeten om enkele vragen en pijnpunten voor te leggen.

“Zo zouden we graag in aanmerking komen voor subsidie, want nu vallen we uit de boot doordat we geen erkende sportvereniging zijn. Verder zouden we ook graag zien dat er een beter onderhoud komt van de toegangsweg naar onze parking, want nu zijn er veel putten en plassen, en dat de verlichting daar zou hersteld worden. We willen extra vrijwilligers aantrekken en hopen dat Stad Damme ons hierin kan ondersteunen door onze werking extra in de kijker te zetten, als waardevolle aanvulling op de losloopweide en de Hondenkoer.”