‘Hondenkoer’ voor het goede doel op woensdag 19 oktober in De Klisse

Van een workshop hondenmassage tot live muziek en hondenverhalen: het event Hondenkoer op woensdag 19 oktober in De Klisse belooft een leuke feestnamiddag te worden voor baasjes en hun viervoeters. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Dierenliefhebster Gwendoline Claes, twintig jaar lang vrijwilligster bij het Oostendse dierenasiel het Blauw Kruis van de Kust zet zich dagelijks in voor het welzijn van dieren. En laat dat nu juist de reden zijn voor het samen met De Stuyverij, organiseren van de Hondenkoer.

“We willen er een fijne namiddag van maken waar zowel volwassenen als kinderen vanaf drie jaar jaar, maar vooral de hondjes volop van kunnen genieten”, legt Gwendoline uit. “Het evenement vindt plaats van 14 tot 18 uur in zaal De Klisse in de Vredestraat 37 in Oostende en omvat tal van activiteiten.”

“De dieren kunnen er vrij rondlopen en spelen, want we houden continu een oogje in het zeil. Om 15 uur vindt er een workshop hondenmassage plaats, om 16.30 uur kunnen de kinderen genieten van het voorlezen van ‘Hé Kobus, het verhaal van een zwerfhond’. Verder plannen we om 17 uur een streepje live muziek, gevolgd door chef Geert die om 18 uur tegen een zacht prijsje een heerlijke én eerlijke quiche serveert.”

De opbrengst gaat naar het goede doel Senior Dog Rescue. “De inzet van deze organisatie voor het welzijn van honden is lovenswaardig”, legt Gwendoline uit.

“Senior Dog Rescue wil voorkomen dat dieren van overleden of zieke mensen aan hun lot worden overgelaten, achter tralies eindigen of ten onrechte worden ingeslapen. Het verdriet van zieke eigenaars bij afscheid van hun dier kan natuurlijk niet weggenomen worden, maar de wetenschap dat er een goede verzorging zal zijn en er gewaakt wordt over het welzijn van het dier, geeft een goed en geruststellend gevoel. Ook de familie die niet voor de hond van een overleden of zieke persoon kan zorgen, vindt hier een goede oplossing voor het dier.” (DVL)