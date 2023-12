Hondenfestival voor Retrievers en bevriende rassen: “In vier leerzame workshops staat de band met je hond centraal”

Goed nieuws voor Retrievers, bevriende rassen en hun toegewijde baasjes: op zondag 3 december is Stal De Ruiter dé place to be, want dan vindt Retriever Rendez-Vous plaats. Een indoor hondenfestival met als doel de band tussen mens en viervoeter te vieren. De inkomsten van dit project gaan integraal naar de vzw The Lucky Stars.

“Bezoekers krijgen de kans om deel te nemen aan vier leerzame workshops, waarin altijd de band met je viervoeter versterken centraal staat: fitness, speuren, massage en intelligentiepuzzels”, vertelt Frauke Muyldermans, grafisch ontwerper en eventmanager. “Daarnaast zullen er kraampjes zijn met hondengoodies, een bar en pasta.”

Tijdens het festival zullen professionals in hun vak workshops geven. Ze delen hun liefde en diepgaande kennis van honden met de deelnemers, waarbij de versterking van de band met viervoeter centraal staat. “Elke workshopinstructeur heeft ervaring en vaardigheden. Of je nu nieuw bent in de wereld van de honden of al ervaren, de instructeurs staan je graag bij.” Tickets voor deze workshops zijn beschikbaar op de website van Retriever Rendez-Vous.

“Verken daarnaast ook Roeselare tijdens een ontspannende wandeling. Na de workshops, wandelingen of spelsessies met andere viervoeters, is er zowel voor jou als je hond eten voorzien.”

Voor het goede doel

Alle opbrengsten van Retriever Rendez-Vous gaan integraal naar vzw The Lucky Stars. Een dierenasiel dat zich inzet voor de zorg en bescherming van dieren in nood. Ze vangen dieren op die zowel in beslag zijn genomen bij eigenaar wegens mishandeling, geweld, broodfok, die gevonden of afgestaan zijn.

“Het evenement is toegankelijk voor alle Retrievers en bevriende rassen, mits ze veilig aangelijnd zijn en de algemene regels worden gevolgd. Voor de workshops wordt een bijdrage vereist.”

Meer informatie, inschrijving en updates over Retriever Rendez-Vous vind je op www.retrieverrendez-vous.com. Je kan het evenement ook volgen op Facebook en Instagram. (Robin Verleden)