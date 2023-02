Hommeles binnen bestuur van Ruiseleedse Oldtimer Club: “Alles nu wat laten bekoelen”

Tien bestuursleden, inclusief de voorzitter, lieten Jacques Verstraete (76), de oprichter van de Ruiseleedse Oldtimer Club, weten dat ze ermee stoppen. Een donderslag bij heldere hemel, maar Jacques gaat alleen verder en wil de derde editie van de populaire ROC Classic-rondrit op eigen houtje organiseren.

In 2019 stichtte autofreak Jacques Verstraete (76) met een kerngroep van elf bestuursleden de Ruiseleedse Oldtimer Club. De eerste editie van de rondrit in juni 2019 was meteen een voltreffer en na de twee coronajaren ging het team in 2022 op het glorieuze elan verder. Op 15 januari dit jaar was er een bijeenkomst met de sponsors en nog geen vuiltje aan de lucht. Maar eind vorige week dienden plots tien bestuursleden, inclusief de voorzitter, hun ontslag in bij stichter Jacques Verstraete.

“Totaal onverwacht kreeg ik via onze WhatsApp-groep eerst de ontslagmelding van de voorzitter, daarna gevolgd door het ontslag van de anderen”, aldus Jacques. “Voor een optimale werking is een goed functionerend team nodig. Iedereen heeft zijn capaciteiten, maar met 12 aan tafel is de kans reëel dat er wat meningsverschillen zijn. De lijn tussen essentie en details is soms dun en zo palaveren we oeverloos over details, wat de efficiëntie dwarsboomt.”

Is er nog hoop?

“Voor de derde editie van onze ROC Classic-rondrit, op 17 juni, is al heel wat geregeld. Ik ben recht voor de raap en de ratio moet zegevieren. Zand erover na dat moddergegooi via onder meer Facebook. We zijn een vereniging van volwassen mensen en kennissen, met een collectieve passie voor de oldtimers. Ik heb alle personen uitgenodigd op de vergadering van 21 februari, die al langer gepland was. ROC is mijn geesteskind en sta ik niet zomaar af. Ik hoop op een positieve kentering, er zijn al enkele bestuursleden die op hun ontslag terugkeren, maar hoe dan ook: ROC gaat resoluut verder. Er zijn nog heel wat autofans die belangstelling tonen om toe te treden. Ik wil geen oorlog, wel vrede en vooruitgang.”

Een oud-bestuurslid geeft tekst en uitleg. “Alle sympathie en dank voor het vele werk van de stichter. Met hem als mens geen probleem hoor! We hebben hem vaak gewezen op een eendrachtige samenwerking, maar beslissingen van het bestuur legde hij opzij of wijzigde eigenhandig nog iets. Er werden werkgroepjes opgericht maar telkens kwam er iets tussen, dat niet in het bestuur was gepland. En ja, we hebben vaak pogingen ondernomen maar dat lukte niet. Er kon zelfs nooit eens een bemoedigend schouderklopje af. En er werd te vaak gepalaverd. We betreuren allemaal dat zo’n prachtige organisatie lijkt weg te deemsteren. We zien het echt niet meer goed komen. We laten nu alles bekoelen. Als mens is Jacques een monument voor ons, maar harmonisch samenwerken lukte niet.”

(Roland Van de Steene)