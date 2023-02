Hogerop Oedelem organiseert een MTB-tocht

Zaterdag 11 februari organiseert voetbalclub Hogerop Oedelem de mountainbiketocht ‘Blonden Os’. De vereniging met een vijftigtal actieve leden doet dat om de financiën op orde te houden. “De energiefactuur is momenteel drie keer hoger dan een tijd geleden”, legt bestuurder Sam Taeckens (33) uit.

Voetbalclub Hogerop Oedelem traint en speelt op velden nabij het centrum van dorpskern Oostveld. Naast een eerste ploeg en een beloftenelftal werkt de club samen met de voetbalvereniging uit Sint-Joris wat het jeugdvoetbal betreft. “Wij zijn een warme familiale vereniging”, vertelt Taeckens. “We zijn niet groot, maar iedereen kent elkaar en we hebben een reeks trouwe sponsors. Twee keer per jaar organiseren we een mountainbiketocht, maar ook in de andere maanden doen we tal van activiteiten.”

De drukke activiteitenkalender is volgens het bestuurslid nodig om de financiën van de ploeg op orde te houden. “Naast de bijdrage van onze sponsoren halen we heel wat middelen uit onze evenementen. Van een quiz tot een optreden of eetfestijn, we organiseren quasi elke maand iets.” Om de club mee te ondersteunen, doet het bestuur van Hogerop Oedelem een warme oproep naar vrijwilligers. “Onze vaste groep sympathisanten wordt jaar na jaar kleiner, dus extra handen zijn altijd welkom.”

Praktisch

De mountainbiketocht heeft start en aankomst aan de terreinen van de club in de Bruinbergstraat in Oostveld. Starten kan vanaf 7.30 tot en met 14 uur. Deelnemers kunnen kiezen tussen een tocht van 25, 35, 45 of 55 kilometer. “We verwachten tot 300 deelnemers”, zegt Taeckens. “En achteraf is er natuurlijk allerlei lekkers voorzien in de kantine”, besluit hij lachend.

Meer informatie via de Facebookpagina van de club