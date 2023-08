Hoera voor Eric en Henk bij Willem Tell Oostende

Handboogschutters Eric Honoré uit Leerbeek (Vlaams-Brabant) en Henk Van Imschoot uit Dendermonde mochten zich na het 40ste kampioenschap van Stene tot winnaars kronen.

De jubileumeditie van het kampioenschap vond plaats op zondag 16 juli op sportpark De Schorre en was een organisatie van de Koninklijke Handboogmaatschappij Willem Tell Oostende. Er tekenden 60 schutters uit 19 verschillende maatschappijen present. De beschrijfschieting werd gewonnen door Eric Honoré. Hij sleepte de ereschaal van de stad Oostende in de wacht.

Blokschieting

In de daaropvolgende blokschieting schoot Henk Van Imschoot in de vijfde kampronde de hoofdvogel af. Zo werd hij de 40ste kampioen van Stene. Op de foto zien we Peter Bouttelisier (Archery Dynamics Oostende), Wim Verhooft (Bredene St Sebastiaan), Norbert Valcke (Hoofdman Willem Tell Oostende), winnaar Eric Honoré, Henk Van Imschoot (Dendermonde Willem Tell), August Wieme (Merendree Willem Tell) en Noël Vantyghem (secretaris Willem Tell Oostende). (BVO)