Hockeyclub Koksijde steunt crowdfunding voor powerchair hockeyer Artuur Dumont

Toen de spelertjes en het bestuur van Hockeyclub Koksijde een artikel lazen in deze krant over de crowdfundingactie om een dure sportrolstoel te kunnen kopen voor Artuur Dumont uit Moorsele, zetten ze spontaan een steunactie op poten.

Hoe het allemaal begon? “Toen we in KW een artikel lazen dat de 17-jarige Artuur droomde om op topniveau powerchair hockey te spelen, hadden we meteen het gevoel dat we iets moesten doen”, zegt Nathalie Jacob, voorzitter van HC Koksijde. “Elk kind verdient het om gelukkig te zijn en een hobby te kunnen uitoefenen, ook deze sportieve jongen met een beperking. Dit was ons uitgangspunt voor deze steunactie. Want om op zijn niveau te kunnen spelen heeft Artuur een peperdure elektrische sportrolstoel nodig die maar liefst 15.000 euro kost. Na een hele korte brainstorming half maart kozen we voor een koekjesverkoop. De firma Poppies Bakeries leverde ons enkele dagen later 350 dozen koekjes. We verkochten deze koeken zowel binnen als buiten de club en konden een cheque overhandigen van 1.000 euro aan Artuur. Samen met zijn mama Trui kwam Artuur naar Oostduinkerke om de cheque in ontvangst te nemen. Ze genoten van een mooie namiddag in Oostduinkerke. We hadden nog een leuke babbel op ons terras nadien. Wij kenden Artuur nog niet, maar hij volgde vrij snel onze Facebook-pagina en kon zo onze acties volgen. Artuur zal binnen een kleine maand zijn nieuwe elektrische rolstoel hebben en hoopt om te kunnen spelen in de nationale ploeg. Het was een eer een glunderende blije en vooral dankbare jongen te mogen ontvangen.” (MVQ/foto MVQ)

