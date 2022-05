Hobbyclub ’t Penseeltje viert verjaardag in OC De Schelpe in Oostende

Hobbyclub ‘t Penseeltje komt elke donderdag samen in ontmoetingscentrum De Schelpe in Oostende om er te tekenen en te schilderen. De club mag dit jaar 36 kaarsjes uitblazen en om dat te vieren, werden de 23 leden donderdagmiddag uitgenodigd voor een gezellig samenzijn met aperitief en hapjes.

Voorzitter Renaud Aneca (72), gepensioneerd marinier, nam twintig jaar geleden de schilderclub over van zijn collega Fernand Lauwers. “Ik heb zelf kunstacademie gevolgd en les gekregen van kunstschilders Danny Bloes en Peter Defurne”, vertelt Oostendenaar Renaud, die fervent aquarellist is en de zoon van Fernand Aneca, de beeldhouwer van ‘Jantje van Seene’.

Kunstzinnige gesprekken

‘Schilderclub ’t Penseeltje’ werd 36 jaar geleden opgericht door wijlen Fernand Lauwers, in de oude Schelpe. Hij was een collega van mij en ik kon het niet over mijn hart krijgen om zijn sympathieke, kunstzinnige leden in de kou te laten staan. Ik heb de leiding overgenomen en levendig gehouden.

Elke donderdagnamiddag komen de leden samen, van 14 tot 16.30 uur. De deelnemers zijn vrij om te schilderen wat ze wensen. Elke week geef ik ook een opdracht. Vandaag moesten ze een parasol, twee stoeltjes en een bloementuil schilderen. Iedereen heeft zich fantastisch geamuseerd en samen veel kunstzinnige gesprekken gevoerd. We leren van elkaar, dat is een feit.”

Veel talent in de club

“Uiteraard is het 36-jarig bestaan van onze 21 leden tellende club een reden om de bloemen buiten zetten”, vervolgt Renaud. “Onze leden betalen geen lidgeld. Iedereen betaalt één euro per activiteit en met dat geld verzorgen we elk jaar een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.”

Vandaag, donderdag, na onze schildernamiddag, schuiven we gezellig de voeten onder tafel om samen onze verjaardag te vieren. De meeste leden zijn gepensioneerd en we hebben zelfs een actief lid van 93 lentes, Josima Vandecasteele. We hebben veel talent in onze club en als we de kans krijgen, organiseren we een groepsexpositie. We komen graag naar buiten met ons werk om de bezoekers te laten genieten van onze creaties. Daarvoor doen we het!”