History Lovers Heuvelland is vanaf nu ook een vereniging

Al geruime tijd beheren Koen Baert en Miriam Vandenberghe de succesvolle facebookgroep met de naam History Lovers Heuvelland. Dit verhaal krijgt nu een verlengstuk door de oprichting van de gelijknamige vzw, samen met Rudi Dewitte en Léa Cloet, beiden regiogids. Hun eerste activiteit is een geanimeerde wandeling in het chaletpark in Kemmel.

Het verhaal van de nieuwe vereniging begint bij Miriam Vandenberghe. “Als historica en leerkracht geschiedenis ben ik geboeid door het verleden en wat dat vandaag voor ons kan betekenen. Al van de jaren 90 van de vorige eeuw gaat mijn hart uit naar het onderzoek van de streekgeschiedenis. Ik ben gelukkig om vandaag gelijkgestemde zielen te vinden in Koen, Rudi en Léa.”

Le Chalet

“In de overtuiging dat een betere kennis van deze streek leidt tot meer liefde voor de streek, hopen wij veel initiatieven te kunnen nemen om de verhalen van de streek een bredere bekendheid te geven.” Onder het motto ‘Het verleden opent de deuren van de toekomst’, wil de vereniging mensen samenbrengen en prikkelen om de kennis over het verleden van eigen streek te vergroten.

Met een eerste activiteit op zaterdag 1 april staat Le Chalet in Kemmel centraal. “Alleen al de oude kasteelmote, misschien wel het hart van waaruit ons dorp ontstond, is de moeite van een bezoekje waard. Daarnaast is er nog het park, dat al op de Ferrariskaart getekend staat en zeker teruggaat tot 1587. Met andere woorden: het historische hart van ons dorp smeekte er gewoon om om meer verhalen te delen met streekgenoten en geïnteresseerden”, aldus Miriam.

Geanimeerde wandelingen

De provincie West-Vlaanderen kocht recent het chaletpark van de familie Geelhand de Merxem en opent op zaterdag 1 april om 11 uur officieel het park. Vanaf 13.30 uur zijn er geanimeerde wandelingen, uitgewerkt door History Lovers Heuvelland. Die zijn echter al volzet. “Diegenen die de kans niet kregen om zich in te schrijven, kunnen alvast noteren dat er tijdens de zomervakantie nog wandelingen in het chaletpark zullen gepland worden via toerisme Heuvelland.” (MDN)