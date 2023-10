Historisch vaandel komt thuis in schuttersclub Sint-Sebastiaan

Het nieuwe gebouw voor de liggende wip van schuttersclub Sint-Sebastiaan Houtem is zonder meer een schot in de roos. Bij de officiële opening konden de leden hun eerste pluimpjes afschieten, en dat deden ook enkele mensen van het schepencollege van Veurne… Blikvanger is het historische vaandel dat opnieuw ‘thuiskomt’.

De leden van de schuttersclub bouwden het nieuwe onderkomen voor de wip helemaal zelf. Stad Veurne zorgde voor financiële ondersteuning en kende een subsidie van 50.000 euro toe aan Sint-Sebastiaan. Daarmee kon de club de aanbouw aan de bestaande kantine afwerken waarin de wip is geplaatst. De club is actief op de schutterssite aan de Houtemstraat. “De schutters kunnen nu op de site niet alleen hun sport buiten beoefenen op de staande wip, maar ook binnen op de liggende wip”, zegt schepen van Sport Pascal Sticker.

Vochtinsijpeling

De opening kreeg trouwens een extra dimensie, want de oude Sint-Sebastiaansvaandel is opnieuw thuis. Tot voor kort hing het vaandel in een verloren hoek in de kerk van Houtem, maar het verkeerde in erbarmelijke staat. Het vaandel bestond uit vier fragmenten, waaronder de beeltenis van Sint-Sebastiaan. Het complete vaandel, dat naar alle waarschijnlijkheid dateert uit de 18de, 19de eeuw, werd vorige eeuw geschonken aan het gemeentebestuur van Houtem. Na de afbraak van het vroegere gemeentehuis, verhuisden deze stukken van de ene naar de andere plek, en belandden uiteindelijk aan een zijmuur in de omgeving van de kapel van de schuttersgilde in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Daar werd het vaandel aangetast door vochtinsijpeling, en schimmels en insecten veroorzaakten flink wat schade. Op initiatief van het culturele raad en met een financiële tussenkomst van Stad Veurne, ging het vaandel naar het Conservatieproject, waarin enkele vrijwilligers het stedelijke kunstarchief herstellen en bewaren. Zij maakten het vaandel schimmelvrij en brachten het in stabiele toestand. Het vaandel wordt in een afgesloten kast in de club bewaard. (MVO)