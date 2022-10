Hilde Verfaillie nieuwe voorzitster Kiwanis La Joconde

Kiwanis La Joconde heeft met Hilde Verfaillie een nieuwe voorzitter. Ze volgt Sylvie Tourlouse op.

Hilde Verfaillie gaf op haar beurt het lint van voorzitter-elect door aan Kristien Depotter. Het is bij de serviceclub namelijk de gewoonte om bij de jaarlijkse verkiezing van de nieuwe voorzitter al meteen te stemmen voor de voorzitter het jaar nadien. De verkiezing vond plaats in het Spaans Kwartier in Izenberge.

Kiwanis La Joconde, opgericht in het najaar van 2018, bestaat uit zeventien dames uit de regio die zich inzetten voor kinderen die het minder goed hebben. Zo organiseren ze op 19 november Let’s Dance in Salons Drie Koningen in Beauvoorde. Het betreft een receptie met verrassingsact, gevolgd door een dinner & dance met dj Burki. De deelnameprijs bedraagt 105 euro, alles inbegrepen. Inschrijven kan nog tot en met 15 oktober via www.lajoconde.be/lets-dance.