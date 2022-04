Hilde uit Wervik organiseert benefiet om Chinese honden van slachting te redden: “Snap niet dat mensen hond eten”

Op zaterdag 16 april organiseert Hilde Decrock een benefiet ten voordele van Harbin Slaughterhouse Survivors, een organisatie die dieren redt van slachting. Drie jaar geleden adopteerde Hilde Decrock hond Maya, die zelf maar net aan de dood ontsnapte.

Drie jaar geleden adopteerde Hilde Decrock hond Maya, die toen nog Simpa heette. De hond, een Duitse herder, werd in China gekweekt voor consumptie. “In Azië is het slachten van honden eigenlijk verboden”, zegt Hilde, “maar daar hebben ze een truc voor gevonden. Als je eigenaar bent van een hond, mag je er mee doen wat je wil. Dus kopen ze daar vaak honden om die dan meteen te slachten. Vreselijk.”

Een lot dat ook Maya bijna onderging. “Ze verloor haar achterpoot en werd blind aan een oog. Gelukkig kon Harbin Slaughterhouse Survivors, een organisatie in China die dieren redt van slachting, Maya redden. Toen ik op de Facebookpagina van Animals in Need een filmpje zag met het verhaal van Maya, brak mijn hart. Ze luisterde toen nog naar de naam Simpa. Ik stuurde meteen een bericht dat ik Maya wilde adopteren.”

Liefde

“Ze woog op dat moment 20 kilogram en was heel schuchter. Een dag later kreeg ik antwoord dat mijn motivatie in de smaak viel. Op 6 mei mocht ik Maya ophalen in de luchthaven van Schiphol. Eenmaal in België kocht ik een prothese voor Maya bij een speciaal bedrijf in Deurne. Ondertussen is ze al bijna vijf jaar, wat gaat de tijd snel. Ik raad iedereen aan om hetzelfde te doen.”

“Ik heb nog geen moment spijt gehad dat ik Maya adopteerde”, lacht Hilde. Ze heeft zeven Duitse herders, een Spaanse mastiff, een corgi, een bordercollie en een Duitse dog in huis. “Ik heb ook nog paarden”, vertelt Hilde. “Het is hier inderdaad druk, maar ik amuseer me rot. De liefde die je krijgt van de dieren is zo groot.”

Show

Het benefiet vindt plaats in zaal Oosthove in Wervik. Het wordt verzorgd door optredens van Selina en er is ook een travestieshow van The Fancy Sisters. Er zijn twee formules voor het evenement.

“De eerste formule begint vanaf 18 uur met een grootse BBQ, maar die kaarten gingen zo snel de deur uit dat ze meteen uitverkocht waren. De tweede formule begint vanaf 19.30 uur. Hierbij kan je genieten van de spektakelshow aan een tarief van 12,50 euro. “Ik wil ook graag de vrijwilligers bedanken voor hun hulp”, aldus Hilde.

(BV)