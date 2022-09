Hilde Denys stopt na vijf jaar als Okra-voorzitster: “Opgelucht, maar ook wat spijt”

Sinds donderdag 1 september is Hilde Denys geen voorzitster meer van Okra-Ingelmunster. Normaal ging ze nog tot eind dit jaar haar termijn van vijf jaar uitdoen, maar wegens familiale redenen haakte ze vroeger af.

In september 2017 werd Hilde (58) uit de Maurits Devisscherestraat op de Westwijk aangesteld tot nieuwe voorzitster van Okra-Ingelmunster. Op dat moment was er al anderhalf jaar geen Okra-werking meer in Ingelmunster. Daarvoor stond wijlen Carlos Frayman aan het Okra-roer. “Ik moest van nul herbeginnen”, vertelt Hilde. “Het was een moeilijke start, die nog moeilijker werd door corona. We konden onze leden niet meer samenbrengen, terwijl het nu eenmaal de doelstelling is van Okra om senioren bij elkaar te brengen en leuke momenten te bezorgen. Tijdens corona ging ik echter op dorpelbezoek. Inderdaad, ik bezocht al onze leden en dit op een veilige afstand. Met kerst ging ik zelfs met mijn kerstmuts op naar de leden met een geschenk. Aan de voordeur sloegen we dan een praatje.”

“Mooi ledenaantal”

Hilde sluit haar periode af met 96 leden. “Een mooi aantal”, glundert de echtgenote van Rudy Cottenie en de mama van Joke (20). “De mooiste momenten waren ons startfeest, de jaar- en adventsfeesten, de ontmoetingen met warme vriendschappen… Onze leden kwamen ook trouw af naar de bingo, kaartingen, wandeltochten, enz. Of ik het maximale eruit haalde? Ik denk van wel, toch met de kern waarover ik beschikte. Er zijn andere trefpunten die nog meer organiseren, maar die beschikken ook over meer bestuursleden waardoor je meer taken kan verdelen. Hoe beperkter je meewerkende groep is, hoe minder je kan uitwerken. Maar je hoort mij niet klagen. Ik ben dankbaar dat ik vijf jaar lang aan het Okra-roer mocht staan. Vorig jaar had ik twijfels om mijn termijn die eind december 2022 afloopt te verlengen met nog vijf jaar, maar in februari liet ik aan de bestuurskern al weten dat ik eind 2022 zou stoppen door familiale redenen. Zo’n werking vergt veel van een voorzitster. Ik haakte echter drie maanden eerder af, omdat de fut eruit is”, zucht Hilde.

Ik wilde mijn termijn tot eind december 2022 uitdoen, maar dat lukte niet meer

Actief blijven

“Maar ik verliet niet zomaar Okra-Ingelmunster. Ik hield bij mij thuis nog een bestuursvergadering, waarbij ik alle belangrijke documenten doorgaf. Voorlopig is er nog geen nieuwe voorzitter aangesteld. De andere bestuursleden zijn nog op zoek, maar naar ik vernam gaan ze als bestuursleden meer samenwerken om alles te regelen. Trouwens, tot eind dit jaar staan alle activiteiten al vast. Zowel de bingo, kaartingen, wandeltochten, rummikub, jaarfeest, fabrieksbezoeken en het adventsfeest liggen vast en gaan dus door. Pas vanaf januari 2023 moet de huidige bestuurskern het programma samenstellen. Ik zal niet meer zetelen in het bestuur, maar blijf wel actief als contactpersoon. Dat betekent dat ik mijn deel van de magazines blijf ronddragen. Ik blijf ook actief in de groep zorgzaam en zinvol in de regio.”

Dochter is blij

Toen Hilde aan haar gezin meedeelde dat ze zou stoppen als voorzitter, zei haar dochter: “Eindelijk, dat is een goede zaak!” Hilde, die ook nog teamlid is binnen de pastorale eenheid, zegt daarover: “Dat greep mij aan, ik was geschrokken van haar reactie. Ik was er toen ze een kind was, nu is ze 20 jaar. Deze maand gaat ze voor het eerst op kot. Ik werkte vijf jaar lang voor Okra toen Joke haar pubertijdsjaren beleefde. Ik denk niet dat ik er in die periode minder voor haar was, maar een buitenstaander beseft niet wat er allemaal komt kijken wanneer je eindverantwoordelijke bent van zo’n vereniging.”

Sinds 1 september kijkt Hilde mee vanaf de zijlijn. Haar echtgenoot Rudy zetelt nog in het bestuur. “Die dag was ik opgelucht dat het voorbij was, maar ik had ook een beetje spijt. Het waren vijf mooie, boeiende en leerrijke jaren. Ik zal altijd dankbaar blijven dat ik ooit voorzitster van Okra-Ingelmunster mocht zijn, dit bijna vijf jaar lang.”

