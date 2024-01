“Hij is de strafste van allemaal”: de ‘opperijsbeer’ blijkt bokser Jean-Louis Brylla (52) te zijn

Een opvallende verschijning bij de Izegemse ijsberen, die iedere zondagmorgen in de winter een ijskoude duik nemen, is Jean-Louis Brylla. De gewezen bokser heeft zich in een jaar tijd opgeworpen tot opperijsbeer. Hij heeft net 13 kilometer in de kuiten als we hem in de inkom van De Krekel ontmoeten en staat nog wat te stretchen, terwijl zijn clubgenoten – waaronder zijn vrouw Valerie Serpieters – nog aan hun opwarming bezig zijn.

De Roeselarenaar maakte jaren carrière als bokser. “Ik ben eigenlijk te laat met de sport begonnen. Bij Danny Baekeland startte ik begin jaren negentig. Daarna kwam ik in Izegem bij Renald De Vulder terecht en trainde hier onder meer met Sugar Jackson. Toen die club naar Antwerpen vertrok, was het moment dat Filiep Tampere startte in Lichtervelde. En ik ben dan onder zijn vleugels beland.”

Jean-Louis was ook lange tijd een vertrouwd gezicht in het omkaderingsteam van Delfine Persoon. “Maar ik heb die activiteiten wat terug geschroefd. Ik ben ook zelfstandig schilder van beroep. We werken meest voor de particuliere markt en ik zit ook vaak in het buitenland voor opdrachten.”

In de bokswereld is hij dus niet echt meer actief, al gaat hij nog vaak kijken. “Straks zal ik er wel bij zijn op de meeting in Ingelmunster.” En het was op de kerstmeeting van 2022 dat hij met Kobe Vandekerkhove aan de praat geraakte en zo ook bij de IJsberenclub belandde. “Met Kobe heb ik heel wat meegemaakt. We zijn vaak in het buitenland gaan boksen, ik koester daar mooie herinneringen aan.”

Atypische bokser

Op zijn eigen carrière blikt hij met voldoening terug, maar ook met de nodige relativering. “Ik was misschien wat een atypische bokser”, zegt de man die bij de welters en de superwelters uitkwam. Terwijl boksers nu steeds vaker hun tegenstanders analyseren voor ze een kamp toezeggen, kwam er voor Jean-Louis minder wikken en wegen aan te pas. “Ik ging graag de strijd aan, zelfs tegen boksers die echt beter waren.” Sinds een jaar heeft hij nu dus een nieuwe uitlaatklep gevonden. “Kobe vertelde me over het ijsberen en ik ben eens gaan meedoen. En sindsdien blijf ik ook komen.” We zijn er ook bij als de opgewarmde groep aankomt aan De Krekel en na het omkleden in het water stapt. “Hij is de strafste van ons allemaal”, zegt Marc Leterme. “Wij laten ons neer in het water, Jean-Louis duikt er gewoon in.” (WVS)

Op zondag 28 januari is er de winterontbijtduik. Inschrijven via izegem.be/winterontbijtduik.