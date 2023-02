Heuvellandstappers wandelen stilaan uit het dal

Wandelcub De Heuvellandstappers is gestart met de voorbereidingen van een nieuw wandelseizoen. Drie bestuursleden tekenen ook dit jaar de krijtlijnen uit: Jacqueline De Meester, Stefaan De Schrijver en Katrien D’Haene. “Het plan is om in 2023 het bestuur en het actieve ledenbestand van de vzw aan te vullen met enthousiaste, dynamische mensen die boordevol frisse ideeën zitten.”

Katrien D’Haene is sinds augustus 2022 secretaris en penningmeester. “Onze activiteiten in 2023 blijven grotendeels behouden en op de jaarlijks terugkerende data, maar we gaan proberen om van iedere tocht iets speciaals en origineels te maken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een parcours op basis van louter gps of een combo van fiets-wandelactiviteit. De mogelijkheden zijn divers. In 2023 organiseren we ook voor het eerst een midweektocht, dit wordt De Kraterstocht op donderdag 12 oktober. Misschien iets om de scholen naartoe te lokken als sportactiviteit voor de jongeren. Wandelen blijft een van de meest laagdrempelige bewegingsactiviteiten. Het is gezond voor lichaam en geest, het is een sociaal gegeven en het verbindt mensen.”

En toch kreeg en krijgt de wandelsport klappen door allerhande crisissen. “De opstart van de georganiseerde wandelingen na corona verliep niet zoals verwacht. Er was veel minder opkomst dan voorheen. Diverse redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen.”

Impact pandemie

“We weten allemaal dat de 60+-generatie hard getroffen werd door de pandemie. Misschien voelen we nu de impact hiervan in ons dagelijks leven. De stijgende kosten voor energie en brandstof zullen er ook voor zorgen dat men zich minder zal willen verplaatsen. De auto thuis laten en de fiets nemen, kan nog. Maar de situatie is aan het keren. De wandelsport trekt jonge, sportieve mensen aan die nood hebben aan een uitdaging.”

En die uitdagingen vertalen zich onder rmeer in langeafstandswandelingen met voorinschrijving voor een totaalpakket met ruime bevoorrading, tijdsregistratie en een uniek aandenken. “We trokken hiervoor de kaart van de Elfbergentocht, altijd de eerste zaterdag van september. De grootste afstanden (35-42-55 km) werden Elfbergentocht Flanders Summits met nadruk op de natuur in het West-Vlaamse Heuvelland en Frans Vlaanderen. Dit naast de Elfbergentocht met afstanden van 5 tot en 25 kilometer.

Wandelparadijs

Katrien D’Haene prijst net als zovele andere wandelaars Heuvelland aan als een wandelparadijs. “Wie nog nooit in Heuvelland gewandeld heeft, komt altijd te laat, nooit te vroeg. Ik heb er in ieder geval mijn rust en uitdaging gevonden alsook mijn hart verloren. Elk seizoen heeft zijn charme en kleurenpalet. De volledige streek bleef gespaard van autostrades, industrie en hoogbouw. In Heuvelland is groen de enige kleur die tot aan de horizon reikt.”