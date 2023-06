Heulse kaartersclubs slaan handen in elkaar voor Interclubtoernooi: “We willen mensen met manillenmicrobe samenbrengen”

In café De Kameleon vond onlangs de laatste kaarting van het ‘interclubtornooi’ plaats. De kaartersclubs ‘Hertens Troef’, ‘Kameegoan’ en Manilli Vanilli op Heuleplaats nemen het naar jaarlijkse gewoonte tegen elkaar op. “Kaarten met vrienden in een gezellige omgeving is een van de redenen dat het spel zo populair is”, zeggen de voorzitters en café-uitbaters.

Vooral de sociale factor is bij de drie clubs belangrijk. Het is een ontmoeting van mensen die graag gemoedelijk een kaartje leggen op café. Hun grootste troef is vriendschap. Een stevige scheut concurrentie hoort er natuurlijk bij. De drie clubs zijn wél allen kampioen in sfeer en gezelligheid.

Tornooi van de vriendschap

Door Nic Cattebeke, Donald Vanneste, Kristof Boutmans en Marc Stock zag het interclubtornooi in 2018 het daglicht. Oorspronkelijk deden de kaartersclubs hun ding in café De Estaminet en voormalig café ‘Den Rembrandt’. Dit jaar is de organisatie van het derde interclubtornooi enkel in handen van de drie centrumclubs. Dit is een unicum aangezien de clubs allemaal op een boogscheut van elkaar liggen, op Heuleplaats. Dat deze clubs dan nog samen kaarten, maakt het nog specialer. “Dit is typisch Heule”, zegt Donald Vanneste. “Heule is een samenspel van verenigingen. Iedereen helpt elkaar en springt bij waar nodig. Dat maakt Heule zo magisch.”

“De interclubkaarting brengt mensen die gebeten zijn door de manillenmicrobe bij elkaar”, vult Nic Cattebeke, voorzitter van ‘Hertens Troef’ aan. “Het is interessant dat je via dit manillentornooi anderen leert kennen. Je blijft zo niet in je eigen club-cocon.”

Het interclubtornooi bestaat uit zes kaartavonden. Ieder café neemt twee avonden voor zijn rekening. Iedere club stuurt achtspelers. Secretaris Walter Deleu is het wakend oog en leidt alles in goede banen. Er is toch een winnaarsmentaliteit te bespeuren. Iedere club gaat voor de felbegeerde wisseltrofee. Eens het spel gespeeld is, de kaarten verdwijnen en de punten zijn geteld is het tijd voor het napraten bij een stevige pint. “Deze interclubkaarting, een soort minicompetitie, vind ik een superidee”, zegt ‘Kameegoan’ voorzitter Marc Stock. “Kaarten met een babbel, knabbel en een stevige pint is wellicht ons succes. Het mag ook niet te serieus zijn. Alhoewel dit het soms is.”

Dit jaar strandde ‘Manilli Vanilli’ op de laatste plaats. De wisseltrofee ging naar ‘Kameegoan’, die staat nu een jaar te pronken achter de toog van de Kameleon. “Maar de grootste winnaar van het tornooi is de vriendschap”, zeggen de drie voorzitters in koor.