Heulse Gezinsbond viert 100-jarig bestaan

Op zondag 23 april bestond de Heulse afdeling van de Gezinsbond dag op dag 100 jaar. Deze bijzondere verjaardag werd gevierd met een mooi geserveerd ontbijt in De Vonke, waarvan een 200-tal aanwezigen genoten. Tijdens het eten zorgde goochelaar Tom Meert voor animatie. Op de foto zien we de groep bestuursleden en medewerkers die alles in goede banen hebben geleid. De Heulse Gezinsbond telt momenteel 360 leden. Op de foto zien we rechts de nog altijd goed bewaarde eerste vlag uit 1923: de kindjes werden toen blijkbaar nog gebracht door de ooievaar… (NOM/foto NOM)