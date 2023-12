“Het werd steeds moeilijker om jonge mensen te vinden”: Femma Ingooigem houdt het na 90 jaar voor bekeken

De Ingooigemse afdeling van Femma houdt het na 90 jaar voor bekeken. Het huidige bestuur werd op het kerstfeest nog een allerlaatste keer in de bloemetjes gezet. Daarna volgt enkel nog een evenement in januari, maar dat in samenwerking met beweging.net en andere Femma-werkingen.

Vroeger de Katholieke Arbeidersvrouwen Beweging (KAV), maar sinds 2012 omgedoopt tot Femma. De vrouwenbeweging wilde inclusief zijn en niet de stempel hebben dat enkel arbeidersvrouwen welkom waren. KAV Ingooigem werd Femma Ingooigem.

Bestuurslid Sabrina Vercruysse maakte het allemaal mee. Ze werd lid omdat haar moeder in de Ingooigemse werking voorzitter was. “Vroeger was het normaal dat dochters van leden later ook lid werden. Dus kwam ik op mijn 30stevia mijn moeder bij Femma Ingooigem”, vertelt Sabrina.

Bruisende beweging

Toen was Femma Ingooigem nog een bruisende beweging die veel evenementen in Ingooigem organiseerde. Deze activiteiten waren vooral voor vrouwen, maar af en toe ook voor het volledige gezin.

Bij Femma Ingooigem kon je terecht voor heel uiteenlopende activiteiten. Ze deden aan bloemschikken of knutselden dingen in elkaar. Er werd aan de leden geleerd hoe je een ketting kon maken, maar ze organiseerden ook evenementen. Jaarlijks gingen ze met de bus op een daguitstap, en rond de kerstperiode vond het kerstfeest plaats.

“Dit jaar was het kerstfeest het allerlaatste evenement dat we hebben georganiseerd met enkel onze Ingooigemse tak. De allerlaatste activiteit is in januari 2024, maar dat is in samenwerking met beweging.net en andere Femma-werkingen.” Het was onder andere Sabrina haar beslissing om met de werking op te houden. Samen met drie andere vijftigers is ze de jongste van het bestuur en er was niet meteen verjonging op komst.

“Met het verdwijnen van de koers stonden we financieel ook minder sterk”

Verjonging was een belangrijk punt op de Femma Ingooigem-kalender. Ze hebben verschillende pogingen gedaan om jonge mensen aan te trekken, maar dat was zonder succes. “We zeiden tegen leden dat ze vriendinnen mochten meenemen en dat werkte ook, maar niet op lange termijn. Ze kwamen wel naar de activiteiten, maar haakten af om ook effectief activiteiten te organiseren.”

Evenementen organiseren vergt veel tijd en energie. “Naast het fysieke labeur om de zaal klaar te zetten, was het voor mij ook gewoon vaak moeilijk te combineren met mijn job. Ik deed de administratie en maakte uitnodigingen. Daar kroop heel wat tijd in”, aldus Sabrina

Toch wringt het een beetje bij alle bestuursleden. Het kerstfeest was volgens hen weer enorm gezellig en mensen waren dankbaar dat er zulke evenementen werden georganiseerd. Gelukkig zijn er in de buurt nog Femmawerkingen waar leden van Femma Ingooigem zich bij aansluiten. “Het hoeft niet het einde te zijn, maar er zijn wel leden die zeggen dat, wanneer Femma Ingooigem stopt, ze ook niet bij een andere werking zullen toetreden.”

Financiële plaatje

De kas van Femma Ingooigem is ook stilaan leeg. Vroeger hadden ze een heel groot terras op de wielerkoers Halle-Ingooigem. Daar verkochten ze zelfgebakken taart en alle soorten dranken. Daarmee konden ze de kostprijs van activiteiten steeds drukken. Maar de laatste editie dateert al van 2019, daar ging Dries De Bondt nog met de bloemen lopen. “Door dit evenement stonden we elk jaar financieel sterk, maar met het verdwijnen van de koers liepen we ook heel wat geld mis. Het financiële plaatje is zeker niet de reden dat we stoppen. Mochten er nog genoeg enthousiastelingen in onze werking gezeten hebben, dan ontstonden er wellicht nieuwe initiatieven. Maar omdat we toch zagen dat het steeds moeilijker werd om jonge mensen te vinden, komt het goed uit dat onze kas ook bijna leeg is”, aldus Sabrina.

Wie nog een laatste keer wil genieten van een evenement van Femma Ingooigem kan in januari 2024 terecht op de nieuwjaarsreceptie. Daar gaat de vlam voor een laatste keer aan en steken de Femma Ingooigem-vrouwen nog een allerlaatste keer de handen uit de mouwen.

Na de koers Halle-Ingooigem verdwijnt nu dus ook vier jaar later Femma Ingooigem. Op het kerstfeest ging dan ook niet Dries De Bondt, maar wel het bestuur van Femma Ingooigem met de bloemen lopen. (TV)