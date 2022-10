Het veldloopseizoen wordt druk

Het was zaterdag verzamelen geblazen bij de Brugse atletiekvereniging ABAV. Op de looppiste van Sport Vlaanderen in Assebroek kon iedere liefhebber aan een teambuilding deelnemen. “Het is de tweede keer dat we dit doen met de bedoeling dat onze atleten, start-to-runners, ouders en sympathisanten elkaar beter leren kennen. Deze dag wordt uiteindelijk afgesloten met een etentje in Fort van Beieren”, vertelt voorzitter Connie Vervaecke.

Voor de teambuilding zelf werd de groep in tweeën gedeeld en gemengd van jong tot oud. Dit gebeurde na een loting en zij moesten in ruim een uur ongeveer acht proeven doorstaan met diverse hindernissen. De winnende de groep mocht de wisselbeker in ontvangst nemen en mag die voor een jaar houden.

Na een mooi zomerseizoen waarin de leden het beste van zichzelf gaven, ligt de focus nu op het aankomende veldloopseizoen. Zondag 16 oktober trekt een delegatie van ABAV naar Torhout voor de oefencross. “Het wordt terug een druk programma in het veld”, stelt Connie. “De Comerloop in Sint-Laureins, de Brugse veldloop van Olympic Brugge en Sodiburg en de Crosscup in Roeselare”, besluit Connie. (ACR)

