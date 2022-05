Het tweede leven van het jeugdensemble Happy Music in Meulebeke

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Wie dacht dat het jeugdensemble Happy Music geschiedenis was, heeft het mis. Met een gezamenlijke inzet van de leden van de Koninklijke Harmonie Vreugd in Deugd krijgt het jeugdensemble Happy Music opnieuw gestalte.

“Toen dirigent Geert Defauw in 1979 hier zijn intrede maakte, was het van meet af aan zijn bedoeling om met een jeugdensemble van start te gaan”, zegt bestuurslid Joost Pollet.

“Zijn droom kreeg gestalte in 1981. Vooral in de jaren 90 kende het jeugdensemble een ware bloei. Met zo’n 40-tal enthousiaste jonge muzikanten leek de toekomst van onze harmonie meer dan ooit verzekerd. Tijden veranderen echter, de jonge muzikanten werden ouder, studeerden verder of verlieten Meulebeke en langzaam maar zeker kwijnde het jeugdensemble weg.”

“Er kwamen geen nieuwe leden bij en dit had zo zijn redenen. Jongeren kozen niet meer voor blaasinstrumenten, maar hadden een voorliefde voor piano, gitaar, accordeon.”

Instroom

“De toekomst van elke vereniging is gebaseerd op de instroom van vers en jong bloed. Met die gedachte startten we een zoektocht naar nieuwe, jonge elementen. Onze speurtocht werd beloond want er zijn nu al 14 enthousiaste jonge muzikanten die van Happy Music deel uitmaken. We hadden alle geluk want zo vonden we in de persoon van Ward Dierick (21) ook een dirigent die zich over het nieuwe jeugdensemble wilde ontfermen.”

“Momenteel studeer ik Klassieke Trompet aan het Conservatorium in Gent”, pikt Ward in. “Ik volgde eveneens een opleiding Compositie en aan de Kunstberg in Gent zit ik in mijn laatste jaar Dirigent. Ik ben afkomstig van Zele maar mijn verloofde woont in Oostrozebeke en zo kwam ik eerder onverwacht in Meulebeke terecht. Voor het 200-jarig bestaan van de harmonie Sint-Cecilia Oostrozebeke componeerde ik de mars Joy of Harmony en na de uitvoering werd ik aangesproken door enkele bestuursleden van Vreugd in Deugd.”

“Het opstarten van een jeugdensemble is inderdaad een uitdaging, maar ik geloof in de sterkte van de groep. De leden van de groep stimuleren elkaar en hierin schuilt een enorme positieve kracht. Onze repetities zijn op donderdagavond van 18.15 tot 19.45 uur in het lokaal van de harmonie Vreugd in Deugd. Liefhebbers om ons te vervoegen zijn steeds welkom. Meer info bij Joost Pollet op 051 48 51 26.”

(LB)