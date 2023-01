Het Onderspit op receptie Davidsfonds

Op zaterdag 28 januari houden de leden van de Meulebeekse Davidsfonds-afdeling vanaf 20 uur in het OC Vondel, Karel van Manderstraat in Meulebeke, hun jaarlijks nieuwjaarsconcert.

Dit jaar opteerde men om de formatie Het Onderspit op de bühne te plaatsen. Frontman bij deze groep is Jan Capelle, ooit pianist in Het Zesde Metaal. In Het Onderspit neemt hij de zang en de gitaar voor zijn rekening. Het Onderspit bestaat verder uit Maaike Van Raes (zang, gitaar en toetsen), Antoon Puttemans (bas), Zeno Van Moerkerke (drums) en Tom Lauwaerts (gitaar). Leden van het Davidsfonds Meulebeke met voordeelkaart komen er gratis in. Davidsfonds-leden betalen 10 euro, niet-leden tellen 15 euro neer. (LB/gf)