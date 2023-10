Het Kortemarkse jeugdhuis viert zijn zilveren jubileum: van Kanapee naar Fauteuil

Jeugdhuis de Fauteuil blaast 25 kaarsjes uit en dat vieren ze dit weekend met een 25 uur durende bar met tal van activiteiten. Wie nu het jeugdhuis bezoekt, was bijlange nog niet geboren in 1998 en de oprichters van toen zijn nu allemaal veertigers en vijftigers. Francis Fonteyne, oprichter van het eerste uur én stichter van het jeugdhuis, herinnert zich nog levendig de bewogen ontstaansgeschiedenis.

“Het moet in het jaar 1994 geweest zijn toen ik met enkele leiders van de ter ziele gegane jeugdbeweging De Troubadours tussen pot en pint de nood van een jeugdhuis in onze gemeente besprak”, aldus Francis Fonteyne (54), die sinds een aantal jaren Kortemark ruilde voor Roemenië en daar de liefde vond.

“Ik melde me aan als onafhankelijk lid bij de jeugdraad en rond Pasen 1995 werd er een eerste infovergadering gehouden. Er werd gebrainstormd over locaties, activiteiten en er werden gesprekken gepland met burgemeester en schepenen. De eerste activiteiten waren een groot succes. De eerste kermisbar in 1995 vond plaats in de oude bakkerij van Herman Vandamme, toen gelegen naast de Carrefour. Het was een onwezenlijk succes.”

Betoging

“In september 1995 volgde de eerste Kanapeefuif, want inderdaad, de naam was toen al een feit. Veertigers en vijftigers, de jeugd van een kwart eeuw geleden, spreken trouwens vandaag de dag nog steeds over De Kanapee. Deze fuif met 600 aanwezigen was de allereerste fuif in het nieuwe ontmoetingscentrum De Kouter. Anderhalve maand later organiseerden we er onze tweede fuif, de Recyclagefuif, in samenwerking met minivoetbalclub Pallieter en we verwelkomden meer dan 1.000 fuifgangers. We hadden al een spaarpotje, maar er was nog steeds geen locatie, dus we zetten wat meer druk op de ketel.”

“Voor dit zilveren jubileum pakken we uit met iets origineels”

“Paaszaterdag 1996 trok een betoging van meer dan 100 jongeren door de gemeente. We maakten onze wensen kenbaar aan het gemeentebestuur en we gingen rond met een petitie voor een jeugdhuis in onze gemeente. Dit werd een groot succes, want de Kortemarkse ouders begrepen onze argumenten. De jeugd kon uitgaan dichtbij huis en er was een sluitingsuur.”

100 vaten bier

“Een eerste voorstel van locatie, een loods achter café de Optimist in de Hoogledestraat, werd afgeschoten door de bewoners, uit vrees voor nachtlawaai. Ondertussen gingen we verder met het organiseren van festiviteiten voor de jeugd. Tijdens de kermis van 1997 nam het jeugdhuis z’n intrek in de zaal van de Gouden Leeuw en daar werden maar liefst 100 vaten getapt tijdens 5 legendarische kermisavonden. Ik denk dat niemand in de gemeente en ver daarbuiten ons dat ooit kan nadoen. In het najaar van 1997 kregen we het voormalige plasmacentrum aan het gemeenteschool als onderkomen. In 1998 begonnen we aan de verbouwingen: nieuwe riolering, een nieuw sanitair blok, een toog… Jeugdhuis De Kanapee werd officieel geopend op 21 augustus 1998 door het gemeentebestuur en ingezegend door pastoor Dochy. Wat volgde was een succesverhaal voor de Kortemarkse jeugd: fuiven, kermissen, optredens, sport en spel, weekends en zelfs kunsttentoonstellingen hebben we georganiseerd. Eind 2000, stopte ik met voorzitter spelen en werd ik opgevolgd door Stijn Maertens en Ann Devisschere.”

“Met dit zilveren jubileum kunnen we niet anders dan met iets origineels uitpakken”, vertelt huidig voorzitter Jaron Vermaercke, die welgeteld twee jaar jonger is dan het jeugdhuis.

“Onze festiviteiten vinden plaats van zaterdag 14 oktober om 14 uur tot zondag 15 oktober om 16 uur. We organiseren een 25 uur durende bar met tal van activiteiten. Zo is er een workshop cocktails maken, zijn er live optredens, zorgen we voor een avondmaal en een ontbijt, is er een tentoonstelling en kunnen fuifbeesten de hele nacht doorfeesten. We hopen dat we heel wat volk op de been brengen en dat ook leden en bestuursleden van vroeger eens langskomen om herinneringen op te halen. Er is een openingsreceptie om 14.30 uur en een halfuurtje later laten we de klok 25 uren aftellen.”