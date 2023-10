Het JAC van VKt Torhout bakt zowat 700 pannenkoeken tijdens grootoudernamiddag

Het JAC, de Jeugd Activiteiten Cel van volleybalclub VKt, heeft een succesvolle grootoudernamiddag georganiseerd. De uitdaging was niet minnetjes, want volgens de berekeningen zouden er zo’n 700 pannenkoeken nodig zijn.

Dus gingen de JAC-ouders ijverig aan de slag en werd er gebakken dat het een lieve lust was. Intussen werd de zaal klaargezet, het bestek in servetjes gerold en noem maar op. Dat vele werk resulteerde in een gezellig evenement, waarbij ook de ouders en de speelsters zich de pannenkoeken lieten smaken.