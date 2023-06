Het Emma-effect: West-Vlaamse basketclubs verwachten pak meer inschrijvingen van meisjes

Na hun overwinning tegen Spanje op het Europees Kampioenschap hebben de Belgian Cats voor eens en altijd bewezen wat ze waard zijn. En dat heeft z’n effect niet gemist: vanuit alle hoeken klinken lovende commentaren en tekenen van respect voor onze nationale basketploeg. Dat de speelsters de sport ook populairder maken bij jonge West-Vlaamse meisjes, is mooi meegenomen. “We verwachten een enorme boost bij de inschrijvingen na de zomer”, klinkt het onder meer bij Basket SKT Ieper.

Momenteel telt onze provincie 3.516 basketbalspeelsters die ingeschreven zijn in een club. Dat zijn er maar liefst 35 procent meer dan 10 jaar geleden. Ter vergelijking: het aantal mannelijke spelers in met slechts 10 procent gestegen in dezelfde periode, maar ze zijn wel nog steeds met meer. Opvallend is dat vooral de jongste leeftijdscategorieën razend populair zijn geworden: bij de 5 tot 10-jarigen is het ledenaantal bij de meisjes meer dan verdubbeld. De 20-jarigen verliezen dan weer leden, iets meer bij de vrouwen dan bij de mannen. Vooral jonge meisjes zien een basketbalcarrière dus zitten, volgens de cijfers van Basket Vlaanderen.

Boost

Dat de zege van de Cats in Ieper nog net iets meer leeft dan ergens anders, zou logisch zijn volgens Paul Masschelein van SKT Ieper. “Met de prestaties van Elise Ramette en MVP Emma Meesseman kunnen we niet anders dan trots zijn op onze eigen streekgenoten in de nationale ploeg. Puur Iepers. Vooral door Emma – die intussen een echte wereldster is – is het vrouwenbasket de afgelopen jaren enorm gegroeid in onze stad. Door haar beginnen veel meer meisjes en jonge vrouwen te dromen van een gelijkaardige carrière”, meent hij.

“De laatste twee jaar schrijven meer meisjes dan jongens zich in. En dat heeft allemaal te maken met de prestaties van de Cats”

“Globaal gezien is bij ons de verhouding meisjes/jongens ongeveer 30/70. We hechten er veel belang aan om voor beide doelgroepen een gelijkwaardig opleidingsniveau voorzien en dezelfde kansen bieden om een hoog niveau te behalen. De laatste twee jaar – sinds de fusie met de Blue Cats en we dus een volwaardig aanbod hebben voor meisjes – schreven meer meisjes dan jongens zich in. In augustus zal dit fenomeen ongetwijfeld een stevige boost krijgen. En daar heeft de uitstraling van Emma en co tijdens het EK alles mee te maken.”

Rolmodellen

Naast Emma en Elise zit er nog heel wat West-Vlaams bloed in het vrouwelijk Belgisch basketbalteam. Serena-Lynn Geldof en de zussen Billie en Becky Massay komen uit Oostende, Kyara Linskens is een Bredense en Julie Vanloo – geboren in Oostende – woont tegenwoordig in Deerlijk. “Dat doet veel voor hun populariteit in onze provincie, denk ik”, aldus Caroline Deroose van ION Basket Waregem, waar de vrouwenploegen al lange tijd op hoog niveau spelen.

“Als ze een match in Kortrijk bijvoorbeeld spelen, zit de zaal altijd vol. In andere provincies leeft het precies nog wat minder. Het valt ook op dat er vooral heel veel jonge kinderen in het publiek zitten, zowel meisjes als jongens. Die kijken echt op naar onze nationale speelsters, heel indrukwekkend vind ik dat. Het zijn idolen, zelfs rolmodellen geworden. Wij zien dat ook in onze club: de laatste jaren was er vooral veel extra instroom in de categorie van de 5-, 6-, en 7-jarigen. ION Waregem telt ongeveer 350 spelers, tegenwoordig komen er jaarlijks 45 leden bij. Pakweg 5 jaar geleden waren dat er nog maar 25. Zo’n 60 à 65 procent van de nieuwkomers zijn meisjes, maar ik ben zeker dat dat percentage na deze zomer stevig de lucht zal ingaan.”

“Heel wat speelsters van de Cats zijn ‘eigen kweek’, dat doet veel voor hun populariteit in onze streek natuurlijk”

Volgend jaar mogen de Belgian Cats zich bewijzen op de Olympische Spelen. Ook dat evenement zal volgens de West-Vlaamse clubs z’n effect niet missen. “De matchen zullen bij wijze van spreken net over de grens gespeeld worden, we zullen alles van heel dichtbij kunnen beleven. Ik ben ervan overtuigd dat dit de populariteit van basket bij meisjes en vrouwen zal vergroten. Nu merken we natuurlijk ook al een verschil, dankzij de Cats. Serena-Lynn en de Massey-tweeling zijn ‘eigen kweek’, zoals we dat zeggen. Door hen maakte de kust kennis van vrouwenbasket op zeer hoog niveau, daar plukken wij nu de vruchten van”, klinkt het bij Victoire Desmet van Basket@Sea.

Ook bij Avanti Brugge groeit het aantal vrouwenploegen zienderogen: “In een jaar tijd zijn we van 10 naar 13 ploegen gegaan, dat begint al te tellen. Amper vijf jaar geleden hadden we slechts 5 ploegen. In de Basketschool – voor de allerkleinsten – is er nog wat groeipotentieel, maar ook die plekken worden steeds sneller ingevuld. Wij voeren geen actieve promotie, maar de prestaties van de Cats doen dat eigenlijk gewoon voor ons. Hun populariteit heeft het meeste effect op beginners van gemiddeld 6 jaar, we verwachten dat zij zich – nog meer dan anders – massaal zullen aanmelden voor volgend schooljaar. We groeien dus sterk, maar onze organisatie moet ook meekunnen natuurlijk: het is niet gemakkelijk om ook voldoende vrijwilligers, bestuursleden, coaches en zelfs speelzalen te vinden voor al die ambitieuze speelsters. Maar we zorgen wel dat het lukt”, knipoogt Avanti-voorzitter Yvan Struyve.