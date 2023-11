Het Davidsfonds zet Greta en Stefan in de kijker

Het Davidsfonds zwaait penningmeester Greta Vanbrabant uit, Hilde Malfait volgt haar op. Stefan Van Robays is 25 jaar bestuurslid en huidig secretaris. Luc Morlion is een nieuw bestuurslid. Het nieuwe bestuur bestaat uit: Luc Morlion, Nele Ryde, Rudy Vandewalle, Kurt Mulleman, Annick Verhaeghe, Filip Spriet, Catherine Callu, Hilde Malfait, Stefan Vanrobays en Patriek Vandewiele. Het Davidsfonds heeft nu een partnerschap met De Leest. De leden krijgen hierdoor korting op bepaalde voorstellingen die ze selecteerden. Op de foto zien we van links naar rechts: Luc Morlion, Hilde Malfait, Catherine Callu, Rudy Vandewalle, Nele Ryde, Annick Verhaeghe, de afscheidnemende Greta Vanbrabant, Stefan Van Robays, Filip Spriet en Kurt Mulleman. (PADI/foto FODI)