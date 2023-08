Herstberge kiest voor ’t Bulscampvelt als nieuwe naam voor polyvalente zaal

Op 27 augustus maakte de gemeente Oostkamp tijdens de Hertsbergse feesten de naam bekend van de nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge. Het zijn de inwoners van Hertsberge zelf die voorstellen indienden en erop gestemd hebben.

De inwoners van Hertsberge mochten beslissen wat de nieuwe naam zou worden van hun polyvalente zaal. De naam die uiteindelijk het meeste stemmen haalde is ’t Bulscampvelt. 27 mensen dienden vorige zomer een voorstel in voor de nieuwe naam. Sommige voorstellen waren meer gericht op historiek en traditie, andere waren erg vernieuwend en creatief of met een link naar het West-Vlaams.

Een werkgroep met leden uit de Cultuurraad en de Erfgoedraad maakte een preselectie en voegde een eigen extra voorstel toe. Afgelopen winter kon men stemmen op die 10 voorstellen. Na een eerste ex aequo volgde een tweede stemronde onder de inwoners. Het ging nog tussen Den Herteklop en ’t Bulscampvelt, de naam van de oude zaal.

“We waren blij met zoveel leuke voorstellen,” aldus burgemeester Jan de Keyser in zijn toespraak. “Dat toont hoe de Hertsbergse gemeenschap betrokken is bij hun dorp. De uiteindelijke keuze getuigt ook van welke mooie tijden de Hertsbergenaren beleefd hebben in hun parochiezaal ‘t Bulscampvelt. We hopen dat ze die in de nieuwe zaal nog lang mogen verderzetten en dat de nieuwe generaties er even veel mooie herinneringen mogen maken.” Ook bij de Chiro meisjes en jongens is er grote tevredenheid dat de naam ’t Bulskampvelt zal prijken op de nieuwe polyvalente zaal.

Eerste steenlegging

Op maandag 21 augustus vond de officiële eerstesteenlegging plaats van de nieuwe polyvalente zaal ’t bulskampvelt in Hertsberge. Deze zaal zal vanaf volgend jaar de oude zaal ‘t Bulscampvelt vervangen die niet meer voldoet aan de huidige normen. Die zaal dient een gelijkaardig doel, plaats geven aan het lokale verenigingsleven, de school, kinderopvang waarbij Polyvalentie staat voorop. Aansluitend op de kerk is een open gaanderij voorzien, richting de zaal en pastorie. Ze doet denken aan een klassieke, open kloostergang. Zo worden de aparte gebouwen met elkaar verbonden en wordt ook een sfeervol binnenpleintje gecreëerd. De inplanting van de lokalen en de linken ertussen zorgen voor een ruimtelijke openheid naar de omgeving én creëren ook nieuwe, aantrekkelijke buitenlocaties.

De jeugdbewegingen krijgen elk een apart lokaal en hebben een gemeenschappelijk ingesloten dakterras op de eerste verdieping. De nieuwe zaal wordt opnieuw een polyvalente zaal. Dat betekent dat er veel mogelijk zal zijn qua activiteiten en evenementen. Alles wat in de oude zaal ’t Bulscampvelt mogelijk was, zal hier ook mogelijk zijn, zij het uiteraard in een moderner en kwaliteitsvoller, nieuw jasje, maar alles terug onder de vertrouwde naam ’t Bulskampvelt.

Meerprijs van 1.500.000 euro

De voorbereidende werken zijn gestart en als alles vlot verloopt, zal de eerste fase van de werken afgerond zijn rond Pasen 2024. Daarna kan de oude zaal afgebroken worden en de ruimte voor de kinderopvang gebouwd worden. Het einde van deze tweede fase is in het najaar 2024 voorzien. De kostprijs voor het bouwen van deze polyvalente is momenteel begroot op 4.719.588.98 euro, ongeveer 1.500.000 euro hoger dan de eerste raming.

De meerprijs werd verduidelijkt door burgemeester Jan de Keyser: “Er is veel veranderd sinds de start van dit project. Niet alleen de inflatie en duurdere grondstoffen, maar ook de behoefte aan nog duurzamere maatregelen spelen een rol. De extra kost is hoog, dat steken we niet onder stoelen of banken. Net als elke goede huisvader moeten we daarom per project oordelen of de investering nog in verhouding staat tot het doel van het project. En moeten we uiteraard ook kijken of onze financiële toestand dit kan dragen. Dat is gelukkig het geval! Voor de lokale gemeenschap is dit een echt verbindend project. Het komt ook tegemoet aan een reële nood, ook voor de dagelijkse werking van de school. Ook het feit dat dit project een duurzame oplossing biedt voor vele nieuwe generaties, zorgt ervoor dat we dit werk ook echt willen uitvoeren.” (Geert Stubbe)