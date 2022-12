Herfstontbijt bij OC ‘t Kasteeltje met 60 Zandvoordenaars

Op zondag 27 november organiseerde het team van OC ‘t Kasteeltje een uitgebreid ontbijtbuffet met pistolets, brood, koffiekoeken, yoghurt, fruitsap, hartig en zoet beleg, koffie en thee.

Het was een ideale gelegenheid om met partner, familie, kinderen, kleinkinderen of vrienden rond de ontbijttafel te zitten. Zestig Zandvoordenaars gingen in op de uitnodiging om tegen een democratische prijs van een heerlijk ontbijt te genieten. Het team van OC ‘t Kasteeltje bestond uit centrumleidster Jessie Lambrecht, assistente Mira Mollet, Bugadur Hotak en kok Jean-Pierre Cocquyt.

(foto FRO)