Herbeleef de jaren ’60 met de coverband The Bootleg Beatles op 6 februari in Deerlijk

De Gezinsbond Deerlijk is dit jaar een eeuw jong en dat zal uiteraard niet onopgemerkt voorbijgaan. Op 14 januari worden ze ontvangen op het gemeentehuis en op maandag 6 februari haalt De Gezinsbond The Bootleg Beatles naar Uzien in De Cassinastraat 10.

The Bootleg Beatles zijn de beroemdste coverband van de meest legendarische popgroep aller tijden. De groepsleden lijken opvallend goed op de originele Fab Four en klinken alsof John, George, Paul en Ringo zelf op het podium staan. Ze doen dat overigens zo overtuigend dat ze als enigen het beeldmerk van The Beatles mogen gebruiken. Of zoals George Harrison zelf ooit zei: The Bootleg Beatles kennen waarschijnlijk de akkoorden beter dan ikzelf. Deze multimediashow is een absolute aanrader voor Beatles-fans van alle leeftijden. The Nr.1 Beatles Tribute bestaat al meer dan 40 jaar en heeft meer dan 4.000 concerten op het palmares staan. Tickets kosten 35 euro (zitplaatsen) en 30 euro (staanplaatsen). Wees snel, want de kaarten zijn beperkt. Tickets kan je enkel online bestellen via www.deerlijk.be/uitindeerlijk/podium-en-filmaanbod. (DRD)