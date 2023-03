Hendrika en Maarten klinken vol vreugde op diamanten huwelijksgeluk

Hendrika Schijf (78) en Maarten Lancee (79) zijn 60 jaar getrouwd. Naar aanleiding van deze heuglijke gebeurtenis kregen ze een delegatie van het schepencollege over de vloer.

Het jubilerende koppel leerde elkaar kennen in Utrecht. Ze kwamen in contact via de nieuwe partner van Maartens vader, die naast Hendrika woonde. Na een jaar verkering vroeg Maarten bij Hendrika’s vader om de hand van zijn dochter. De verloving was een feit en op 7 maart 1963 traden ze op het stadhuis van het Nederlandse Zeist in het huwelijksbootje. Het was een koude en zonnige winterdag.

Verhuizen

Na hun huwelijk trokken ze in bij de ouders van Maarten, want hij moest eerst nog zijn militaire dienst doen. In 1965 verhuisden ze naar een dienstwoning in Vleuten. Na nog enkele verhuizen, woonden ze 23 jaar lang in Nieuwegein. Hun liefde werd bekroond met twee kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Maarten was aan de slag als hovenier. Buiten werken en actief bezig zijn in de natuur, was iets dat hij heel graag deed. Hendrika bleef eerst thuis om voor de kinderen te zorgen en ging daarna aan de slag bij warenhuisketen Vroom & Dreesmann. In 2005 gingen ze met pensioen. Om wat dichter bij hun familie te zijn, vestigden ze zich na een tussenstop in Knesselare in Maldegem, waar het hen echt bevalt. Stilzitten is niet aan hen besteed. Ze gaan graag wandelen met de hondjes, steken met plezier de handen uit de mouwen in de tuin van hun zoon en maken het thuis steeds gezellig. “Het geheim van 60 jaar huwelijksgeluk? Er elke dag zijn voor elkaar”, klinkt het dankbaar. (MIWI)