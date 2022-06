Hendrik Roelens stopt als voorzitter binnen het RLV-verbond

Zaterdagnamiddag was er in Rumbeke de Algemene statutaire vergadering van het Roeselaars liefhebbersverbond. Daar raakte bekend dat Hendrik Roelens per direct stopt als voorzitter. Hij werd wel uit erkentelijkheid aangesteld als ere-voorzitter.

Binnenkort zal een nieuwe voorzitter aangeduid worden. Wellicht zal Frans Vanbesien aangesteld worden als opvolger, nu is hij al ad interim. Verder is ook Patrick Vanassche nieuw in het kernbestuur. Hij is al sinds 1979 aangesloten als spelend lid binnen het verbond bij eerst Geel Zwart en later ook de Postboys. Later nam hij bij beide clubs ook een bestuursfunctie op zich, maar sinds vorig jaar is hij dat nu ook gestopt. “Tijd voor vernieuwing”, klinkt het bij Patrick. “Welke functies ik binnen het Verbond zal toebedeeld worden is nog niet duidelijk.” Aan morele steun alvast geen gebrek, zelfs niet van burgemeester Kris Declercq van Roeselare. (Stefaan Borgaerts)