Heidi Esprit is nieuwe deken van Sint-Elooisgilde van Marialoop

Heidi Esprit mocht samen met haar echtgenoot en kinderen haar familieleden, vrienden, kennissen en leden van het bestuur van de Sint-Elooisgilde uitnodigen aan de koffietafel die opgediend werd in de Herenthoeve in Meulebeke. Ook de burgemeester en schepenen waren aanwezig op dit feestelijke moment. In de namiddag volgde dan een eucharistieviering in de parochiekerk van Marialoop waarna de traditionele rondgang naar enkele kroegen plaats had. Later die dag was het tijd voor het avondfeest in het restaurant Shamrock in Tielt. Op de foto zien we Heidi samen met haar gezin, de bestuursleden van de Sint-Elooisgilde, de burgemeester en schepenen (LB/foto Luc)