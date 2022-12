Heidi Decock geeft fakkel door bij Uylenspieghel: “Naar Cultuurhuis? Nee, wij blijven in De Wante”

Op 1 januari 2023 neemt Heidi Decock officieel afscheid als voorzitster van Toneelkring Uylenspieghel. Heidi stond maar liefst 21 jaar aan het roer van deze toneelvereniging. Haar opvolgster is Lobke Debeuf uit Kachtem. Volgens Heidi zal de toneelvereniging in de toekomst niet verhuizen naar het nieuwe Cultuurhuis. “We blijven feestzaal De Wante trouw.”

Veertig jaar geleden sloot Heidi zich aan bij Toneelkring Uylenspieghel. Zij kwam in het toneel op vraag van John Olivier, die in de jaren tachtig onverwacht overleed aan een hartfalen. Toen Heidi 40 jaar was, nam ze het voorzitterschap over van Luc Coucke. John Olivier was de oom van Lobke Debeuf , de broer van haar mama Carmen. Volgens Heidi is voor haar nu de cirkel rond, want het een familielid van wijlen John staat vanaf januari aan het roer van de Ingelmunsterse toneelvereniging. “Ik was het helemaal niet moe”, zegt Heidi (61), getrouwd met Marc Verstraete, mama van Leontien en Jozefien, oma van Julien en Juliette uit de Weggevoerdenstraat. “Maar het was nu of nooit. Er mag eens jong en fris bloed aan het roer staan.”

Veel mooie momenten

Heidi stond 21 jaar aan het roer van Toneelkring Uylenspieghel. Haar mooiste herinneringen? “De mooiste momenten waren toen we komische stukken speelden waarmee het publiek hevig kon lachen, waarna ze allemaal met een blij gezicht naar huis terugkeerden. We beleefden zoveel mooie momenten, maar natuurlijk kwam het ook binnen onze toneelkring wel eens voor dat ik een brandje moest blussen. Droevige gebeurtenissen maakten we dan weer mee met de overlijdens van Luc Coucke, Robrecht Vansteenkiste en José Bourgeois.”

In het Cultuurhuis moeten we huur betalen, in De Wante repeteren we gratis

“We verhuisden ook van onze jarenlange vaste stek Drie Koningen in de Stationsstraat naar feestzaal De Wante in de Gentstraat. We amuseerden ons altijd in Drie Koningen, maar we vinden het nu even leuk in De Wante. Veel mensen zeggen wel eens: wat een oude zaal is dat hier. Mensen van buiten de gemeente vinden De Wante dan echter weer een goede zaal omwille van de authenticiteit. We bouwden zelf het podium op lege limonadebakken. We verhuisden de gordijnen van Drie Koningen naar De Wante. We zitten daar zo goed”, zegt Heidi, die in de toekomst niet van plan is te verhuizen van De Wante naar het nieuwe Cultuurhuis in de Oostrozebekestraat.

Liever kleinschalig

“Dat zal ons teveel geld kosten. Er zal daar ook te veel volk kunnen zitten. We repeteren drie maanden en dus kunnen we daar maar één keer een voorstelling geven. Wij houden het liever kleinschalig voor ons publiek op onze vaste locatie in De Wante. Uylenspieghel was geen vragende partij voor een nieuw Cultuurhuis. Dat is niet mijn persoonlijke mening, wél die in het algemeen van Toneelkring Uylenspieghel. We mogen De Wante gratis gebruiken, terwijl we zouden moeten betalen om het nieuwe Cultuurhuis te gebruiken. De gemeente zal immers geen nieuwbouw plaatsen die de verenigingen gratis mogen gebruiken. Er wordt huurgeld gevraagd. Dat zei ik al tegen de verantwoordelijken binnen de gemeente, die onze visie alvast kennen.”

Ouder publiek

Hoelang blijft Toneelkring Uylenspieghel nog bestaan? “Er kruipt veel tijd in de voorbereidingen van een toneelstuk. Als je nog studeert, is dat niet gemakkelijk te combineren. Op langere termijn zie ik het dan ook niet rooskleurig in. Ons publiek bestaat vooral uit ouderen. De jeugd komt minder af, met uitzondering van dit jaar omdat Mauro meedeed. Een nieuwe voorzitster is niet slecht. Iemand met jonge ideeën, met nieuwe ideeën. Of er een last van mijn schouders valt?”, herhaalt Heidi onze vraag. “Helemaal niet, maar ik ben wel blij dat Lobke heeft toegezegd. Tijdens een bestuursvergadering gaf ik aan dat ik dacht aan stoppen. Ik sprak Lobke ook zelf aan en verwees naar haar nonkel zaliger, die in de jaren tachtig ook aan het roer stond van de toneelvereniging.”

Moorddiner

“Ik ben heel blij dat Lobke besloot om als voorzitster te fungeren, maar zelf blijf ik, samen met de andere bestuursleden, haar bijstaan. Ik zal helemaal niet stil zitten. Volgende week begint al de eerste lezing van Moorddiner ‘Nondedjeu’. In dit toneelstuk doen ook mijn dochters Leontien en Jozefien mee. Ik kreeg in een jaar tijd ook twee kleinkinderen. Voor hen zal ik zeker nog wat meer tijd vrijmaken.”

Moorddiner ‘Nondedjeu’ op vrijdag 24, zaterdag 25, zondag 26, woensdag 29, vrijdag 31 maart, zaterdag 1 en zondag 2 april in ‘t Goed ter Couteren, Handelsstraat 15. Tekst en regie door Krista Roelens. Info en reservatie: 051 31 92 96.