Heerlijk Intens Consumeren start 24ste werkjaar: “We stellen het heel goed”

Heerlijk Intens Consumeren (HIC) uit Ingelmunster organiseert op vrijdag 17 februari de eerste degustatieavond van haar 24ste werkjaar. Dat jaar loopt al aardig vol: vier van de zes geplande proeverijen zijn ingevuld en een bezoek aan een brouwerij is vastgelegd. “We stellen het heel goed”, zegt voorzitter Stefaan Demasure, die al eens voorzichtig vooruitblikt naar het zilveren jubileum.

Stefaan Demasure, uit de Heirweg Noord, begint aan zijn 24ste jaar als voorzitter. “We starten dit jaar met 58 leden. Dat zijn er vijf minder dan vorig jaar, maar toen is ons ledenaantal serieus gestegen, vooral dankzij het jonge volk. De verjonging is er dus, en misschien is de opvolging qua het bestuur ook al verzekerd. Je hoort mij helemaal niet klagen. We stellen het heel goed met onze vereniging”, zegt Stefaan.

“Sinds vorig jaar zit Heerlijk Intens Consumeren in café Bockor-Gravenhof in de Bruggestraat. We beschikken over een apart zaaltje op de bovenverdieping. Het is een zaaltje dat perfect past voor onze vereniging, met koelkasten, spoelbakken, de nodige voorzieningen om ons bier – dat voor een proeving niet gezien mag worden – af te dekken, enzovoort…”

Stefaan staat nu al zoveel jaren aan het roer van de vereniging, dat hij er volgend jaar wellicht nog wel een jaartje bij zal doen, kwestie van een zilveren voorzitter te worden.

“Ik doe het nog altijd even graag als bij het begin”

“Door de verjonging denk ik dat de opvolging al verzekerd is. Maar volgend jaar ga ik met pensioen en misschien heb ik dan meer tijd voor de vereniging, of misschien stop ik er toch mee en begin ik met iets anders? We zien wel. Ik doe het nog altijd even graag als bij de start.”

“Het is leuk dat we nog altijd met dezelfde drie bestuursleden actief zijn: Filip Moerman, Piet Salomez en ikzelf zijn ermee begonnen. Maar ondertussen hebben we versterking gekregen van Steven Rommel en Kurt Mahieu. Steven en Piet zijn onze bierencyclopedieën. Als je over bier wat uitleg wil, moet je bij hen zijn.”

Koersbier

In 2023 worden de bierdegustaties telkens op vrijdag georganiseerd, vanaf 20 uur: op 17 februari, 21 april, 16 juni, 18 augustus, 20 oktober en 15 december.

“Ons programma geraakt vlug vol. Voor dit jaar hebben we al drie gastsprekers en ligt er al een bezoek aan een brouwerij vast”, zegt Stefaan. “Op vrijdag 17 februari komt Luc Vermeersch van brouwerij Deleite uit Ruddervoorde zijn bieren voorstellen. Zijn bekendste bier is de Paljas.”

“In april zitten we met een echte kenner: Geroen Vansteenbrugge, die over verschillende aspecten van bier spreekbeurten verzorgt. Hij kwam al eens praten over ‘Witbieren’, ‘Bier en chocolade’, ‘Bier en erotiek’ – zoals Verboden Vrucht, Slurfke, Sexy Blond… Nu nodigen we hem uit voor een voordracht rond ‘Koersbieren’. April is de koersmaand bij uitstek, met de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik. Een ideaal thema.”

“In juni organiseren we een vrije proeving, met drie bieren. In augustus gaan we naar Brouwerij ’t Verzet in Anzegem, gespecialiseerd in donkere zure bieren. In oktober is er opnieuw een gewone proeving. En voor december nodigen we Ruimtegist uit. Die brouwerij wordt gerund door twee mensen met wie we hebben gesproken op het festival in Waregem. Er staan dus al vier proevingen vast. De overige twee vullen we aan met speciale biertjes.”

Zilveren bier

Volgend jaar bestaat HIC 25 jaar. Staat er dan iets speciaals op het programma? “Voorlopig zijn we daar nog niet mee bezig, want nu telt onze 24ste jaargang”, zegt Stefaan. “Maar misschien staan we dan wel eens stil bij champagnebieren of het iets duurdere gamma. Ik denk ook aan een verrassingsreis, samen met de partners.”

“Een eigen bier? Dat hebben we al uitgebracht: HIC Blond, maar dat wordt nu niet meer gebrouwen omdat Piet Salomez gestopt is met zijn brouwerij. Maar ja, misschien is dat een optie voor onze zilveren verjaardag.”

Het lidgeld bedraagt 30 euro. Info bij Stefaan Demasure, 0474 66 97 86