Heemkundige Kring vestigt zich in het oude gemeentehuis van Ardooie

De Heemkundige Kring van Ardooie krijgt straks een ruimte ter beschikking in het voormalige gemeentehuis aan het Marktplein in Ardooie. Ze nemen een plaats in op de bovenverdieping.

De Heemkundige Kring bouwt geleidelijk aan een archief op. Dit archief bevindt zich momenteel in een ‘hoekje’ binnen de archiefruimte in het huidige gemeentehuis. Maar die ruimte wordt stilaan te klein. Om orde op zaken te stellen binnen het archief en alles ordentelijk te bewaren vroeg de Heemkundige Kring een nieuwe locatie. Krist Soenens, schepen en voorzitter van de Heemkundige Kring legt het uit.

“Het oude gemeentehuis biedt de mogelijkheid om aan die vraag te voldoen. Op de bovenverdieping zal het archief van de Kring netjes worden opgeborgen. Het is zeker nog niet de bedoeling er een tentoonstellingsruimte van te maken. Laat ons eerst de verhuis realiseren en later zien we wel wat de mogelijkheden zijn. Maar wie iets aanbiedt aan onze Heemkundige Kring weet daarmee dat dit in de beste omstandigheden zal bewaard worden.”

In dit gebouw is momenteel ook het Sint Maartenshuis gevestigd. Het was ook de intentie van de burgemeester om in het oude gemeentehuis een horecazaak te installeren. Is dit plan nu opgeborgen? “Laat ons zeggen dat dit voorlopig niet doorgaat. De gemeenteraad keurde een bedrag goed om mee te investeren. Maar er was geen interesse van een partner.”

Naast het archief dat straks een plaats inneemt in het oude gemeentehuis beschikt de Heemkundige Kring eveneens over een digitaal archief. Luc Vanneste is hiervan de ‘conservator’. Deze beeldenbank is voor iedereen te consulteren.