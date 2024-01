Heemkundige Kring Lichtervelde stelt 39ste jaarboek voor

In Huis Vancoillie werd onlangs het 39ste jaarboek van de Heemkundige Kring voorgesteld. Johan Vandenbussche interviewde enkele auteurs over hun bijdrage aan het boek. Het jaarboek omvat zo’n 220 pagina’s. Er werd gekozen voor heel wat kleinere artikels. In het boek komen de cichoreiasten in Lichtervelde aan bod, een bijdrage van Marc Cappelle.

De cichoreiasten worden in de volgende jaarboeken nog voort uitgewerkt. Daarnaast is er nog een bijdrage over Huis Lannoy in de Statiestraat, accordeonist Roger Verkempinck en nog heel wat boeiende teksten over Lichtervelde door de jaren heen. Het jaarboek is te koop voor 25 euro, en kan besteld worden via overschrijving aan de Heemkundige Kring op rekeningnummer BE47 0682 0755 6280. (JW/foto Kurt)