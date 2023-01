Heemkundige kring brengt 38ste jaarboek uit

De Lichterveldse Heemkundige kring Karel van de Poele stelde zijn 38ste jaarboek voor. Op de cover van het boek staat een muurschildering in de Lichterveldse kerk, in 1910 aangebracht door de Gentse kunstschilder Leon Bressers, een boegbeeld van de neogotiek.

Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn ziet in het nieuwe jaarboek een episode uit Game of Thrones: “De adepten van de mythische wereld herkennen prinses Daenerys met een van haar drie draken op de kaft. Drie merkwaardige figuren springen uit de aanvang van deze bundel naar voren: Sint-Sebastiaan, de Heilige Margaretha en Sint Elooi.”

Restanten uit middeleeuwen

Johan Vandenbussche interviewde Willem Hantson, Filip Van Devyvere en Ria Beeusaert-Pattyn. De geplande nieuwe verkaveling aan de Leysafortstraat legde restanten van landelijk erf uit de volle middeleeuwen bloot.

“Tijdens de opgravingen werd er onder andere een zilveren munt gevonden van Lodewijk II van Male, uit de 14de eeuw. Onder meer ook sporen van een keramische afwateringsbuis”, vertelt archeoloog Willem Hantson. De vondsten zijn te bezichtigen in het documentatiecentrum van de Heemkundige kring.

Kleine en grote nieuwsjes één eeuw geleden

Filip Van Devyvere, voorzitter van de Heemkundige kring, had het over Lichtervelde, 100 jaar geleden. “In 1922 was Lichtervelde één grote puinhoop. De kerk, pastorie, het station, alles lag in puin en de brokstukken moesten worden weggeruimd vooraleer de heropbouw kon starten.”

“Op vlak van cultuur waren er toneelvoorstellingen en zangavonden. Een rondreizende Landbouwhuishoudschool gaf vrouwen de kans zich te bekwamen in de verwerking van melk tot boter en kaas.”

200 pagina’s leesplezier

“Voor het 38ste jaarboek kropen onze medewerkers opnieuw in hun pen voor een gevarieerd aanbod van artikels in verband met de geschiedenis van onze gemeente”, zegt Luc Haeghebaert. “Goed voor meer dan 200 pagina’s leesplezier en zoals gewoonlijk rijkelijk geïllustreerd.”